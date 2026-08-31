Первый круг US Open
Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 7)—Юго Гастон (Франция) 6:4, 6:2, 6:4. Иржи Легечка (Чехия, 18)—Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:1, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Томми Пол (США, 20)—Коулман Вон (Гонконг) 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 6:3. Мариано Навоне (Аргентина)—Новак Джокович (Сербия, 4) 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Женщины. Полина Яценко (Россия)—Рената Сарасуа (Мексика) 4:6, 6:4, 7:6 (10:7). Камилла Рахимова (Узбекистан)—Барбора Крейчикова (Чехия, 27) 7:6 (7:4), 6:2. Марта Костюк (Украина, 11)—Сторм Хантер (Австралия) 6:4, 6:1. Екатерина Александрова (Россия, 18)—Маккартни Кесслер (США) 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 3)—Габриэла Русе 6:3, 6:2. София Кенин (США)—Винус Уильямс (США) 6:2, 7:6 (8:6). Джасмин Паолини(Италия, 19)—Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:2. Элина Свитолина (Украина, 9)—Солана Сьерра (Аргентина) 6:1, 6:2.