Десницу святителя Спиридона Тримифунтского принесут в Псков на три дня

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского принесут в Псков 31 августа. Верующие смогут поклониться святыне до 2 сентября, сообщили в Псковской епархии.

Принесение десницы пройдет с 31 августа по 2 сентября по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мощи святителя Спиридона доставили в Псковскую епархию с греческого острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих.

Встреча святыни состоится 31 августа в 18:00 у ворот Псковского кремля. После этого ее крестным ходом перенесут в Свято-Троицкий кафедральный собор, где пройдет торжественный молебен. В первый день поклониться деснице можно будет до полуночи. В 00:00 начнется ночная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

1 сентября доступ к святыне будет открыт с 8:00 до 00:00. В течение дня перед ковчегом с мощами ежечасно будут совершать акафистное пение. 2 сентября поклониться деснице можно будет с 8:00 до 15:00, после чего святыню отправят в Смоленск.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. В молодости он был пастухом, имел семью, а позднее стал епископом города Тримифунта. Согласно церковному преданию, святитель прославился многочисленными чудесами, в том числе исцелениями и помощью людям во время засухи. Он также занимался благотворительностью и помогал нуждающимся.

Спиридон умер около 348 года и был похоронен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В VII веке его мощи перенесли в Константинополь, а после падения города в 1453 году они оказались на острове Корфу. В настоящее время мощи святителя хранятся в городе Керкира.

Матвей Николаев