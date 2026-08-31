Суд рассмотрит иски экс-сенатора Арашукова к колонии «Черный дельфин» в октябре

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области назначил на 1 октября 2026 года рассмотрение административных исков бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Как сообщает ТАСС, к участию в процессе в качестве административного ответчика привлечен начальник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области — должностное лицо, вынесшее обжалуемые постановления о водворении в ШИЗО. Ранее ответчиками значились УФСИН, ИК-6 и ФСИН России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ—Волга», поводом для обращения в суд послужил отказ осужденного выходить на работу. В штрафном изоляторе господин Арашуков объявил голодовку, которая длилась 10 дней, требуя обеспечить нормальные условия труда. В иске экс-сенатор утверждает, что отказ от работы был вызван уважительными причинами — ненадлежащими условиями в рабочей камере, в частности чрезмерно высокой температурой воздуха, из-за которой ухудшилось его состояние здоровья. Господин Арашуков просит признать постановления руководства колонии незаконными и обязать учреждение устранить последствия взысканий.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание преступной группы, организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга назначил Арашукову дополнительно 10 лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН — через адвоката он передал 3 млн руб. за привилегированные условия отбывания наказания.

Яна Вежлева