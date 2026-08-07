Прокуратура Оренбуржья проверяет сообщения о голодовке Арашукова в «Черном дельфине»

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по факту объявления голодовки осужденным Рауфом Арашуковым, отбывающим наказание в ИК-6 («Черный дельфин»). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Как пишет информагентство со ссылкой на надзорное ведомство, сотрудники прокуратуры уже выехали в учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее адвокат заключенного сообщил ТАСС, что Арашуков объявил голодовку 1 августа после помещения в ШИЗО. По словам защитника, экс-сенатор требовал обеспечить «нормальные условия» для труда.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Вместе с ним под стражу заключили его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. В декабре 2022 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил обоих к пожизненному заключению: их признали виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств и хищении газа у «Газпрома» на сумму 4,4 млрд руб.

В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн руб. по делу о даче взятки сотруднику УФСИН — экс-сенатор через адвоката передал 3 млн руб. для создания привилегированных условий отбывания наказания. Арашуков остался на пожизненном, дополнительно получив штраф. Сообщается, что на данный момент правоохранители отправились в ИК-6 для выяснения всех обстоятельств.

Яна Вежлева