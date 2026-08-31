Glorax сократил чистую прибыль на 32% в первом полугодии

ПАО «Глоракс» в первом полугодии 2026 года сократило чистую прибыль по МСФО на 32% год к году — до 1,6 млрд рублей. Финансовые показатели приведены с учетом сделок M&A, говорится в сообщении девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка Glorax выросла на 45% за полгода, чистая прибыль снизилась на 32%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Выручка Glorax выросла на 45% за полгода, чистая прибыль снизилась на 32%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом выручка компании за январь—июнь выросла на 45%, до 27 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 11% и составила 8,59 млрд рублей, а ее рентабельность снизилась на 2 процентных пункта, до 32%. Валовая прибыль выросла на 28%, достигнув 9,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,9х.

Компания также нарастила вклад региональных проектов в общую выручку. Их доля увеличилась в 2,7 раза — с 22% до 59%. Таким образом, впервые более половины консолидированной выручки Glorax пришлось на проекты за пределами столичных регионов.

«Доля региональных проектов в выручке увеличилась в 2,7 раза — с 22% до 59% — впервые регионы сформировали более половины консолидированной выручки компании. Рост обеспечен активной реализацией действующих проектов и последовательным выводом новых очередей, в том числе в крупных проектах в Нижнем Новгороде, а также запуском первого проекта в Омске. Таким образом, инвестиции в региональную экспансию последних лет последовательно трансформируются в финансовый результат компании»,— отмечается в сообщении.

Результаты Glorax в целом совпали с прогнозом «Альфа-банка». Ранее аналитики ожидали чистую прибыль девелопера в первом полугодии на уровне 1,6 млрд рублей, выручку — 26 млрд рублей, EBITDA — 5,6 млрд рублей при рентабельности 33%.

Glorax основан в 2014 году и специализируется на девелопменте жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Группа работает в 11 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск, Тулу и Владивосток.

В октябре 2025 года «Глоракс» провел IPO на Московской бирже. В результате размещения компания привлекла 2,1 млрд рублей, а ее рыночная капитализация с учетом дополнительной эмиссии акций составила 18,1 млрд рублей.

Матвей Николаев