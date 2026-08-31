В Казахстане ужесточат правила работы журналистов в кулуарах госорганов

В Курултае (парламенте) Казахстана вслед за правительством ограничат работу журналистов. Им запретят записывать выступления депутатов и других участников заседаний, а задать им вопросы можно будет только в пресс-центре, где будут транслировать заседания.

Как пояснил замглавы аппарата Курултая Болат Кальянбеков, изменения приняты «согласно действующим правилам аккредитации». Депутаты сами будут определять спикеров для общения с прессой. Выходить к СМИ будут те члены правительства, которые участвовали в разработке рассматриваемых законопроектов.

«Эксклюзивы возможны, если вы напрямую договоритесь с депутатом об этом. Письменно можете обратиться к депутату»,— добавил господин Кальянбеков (цитата по «Интерфаксу»).

Аналогичные меры были приняты в правительстве Казахстана. Журналистам запрещено записывать участников заседаний и общаться с ними в кулуарах кабмина, а вопросы могут быть заданы только в пресс-центре и только по теме заседаний.

В январе российская Госдума запретила снимать пленарные заседания. Как утверждает ее спикер Вячеслав Володин, мера необходима не только потому, что это мешает депутатам работать, но и для «защиты здоровья» фотокорреспондентов. Он жаловался, что фотографы весь рабочий день занимаются тем, что пытаются подловить объект съемки в неудачный момент.