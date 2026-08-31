В Казахстане ужесточат правила работы журналистов в кулуарах госорганов
В Курултае (парламенте) Казахстана вслед за правительством ограничат работу журналистов. Им запретят записывать выступления депутатов и других участников заседаний, а задать им вопросы можно будет только в пресс-центре, где будут транслировать заседания.
Как пояснил замглавы аппарата Курултая Болат Кальянбеков, изменения приняты «согласно действующим правилам аккредитации». Депутаты сами будут определять спикеров для общения с прессой. Выходить к СМИ будут те члены правительства, которые участвовали в разработке рассматриваемых законопроектов.
«Эксклюзивы возможны, если вы напрямую договоритесь с депутатом об этом. Письменно можете обратиться к депутату»,— добавил господин Кальянбеков (цитата по «Интерфаксу»).
Аналогичные меры были приняты в правительстве Казахстана. Журналистам запрещено записывать участников заседаний и общаться с ними в кулуарах кабмина, а вопросы могут быть заданы только в пресс-центре и только по теме заседаний.
В январе российская Госдума запретила снимать пленарные заседания. Как утверждает ее спикер Вячеслав Володин, мера необходима не только потому, что это мешает депутатам работать, но и для «защиты здоровья» фотокорреспондентов. Он жаловался, что фотографы весь рабочий день занимаются тем, что пытаются подловить объект съемки в неудачный момент.
В январе 2026 года в Государственной думе уже действовали ограничения для фотокорреспондентов, которым запретили снимать пленарные заседания, и фотографов впервые не пустили в зал заседаний 21 января 2026 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил это заботой о психическом здоровье фотокорреспондентов, которые, по его мнению, весь рабочий день ищут неудачные моменты для съёмки депутатов. Он отметил, что телеоператоры федеральных каналов по-прежнему могут вести съемку.
В октябре 2025 года Вячеслав Володин заявлял, что Госдума является «самым открытым парламентом мира», но при этом жаловался, что фотографы «изгаляются как хотят», когда снимают депутатов. Ранее в Совете федерации также был введен запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний. Эти ограничения вызвали критику со стороны некоторых петербургских депутатов, например, вице-спикер парламента Павел Иткин спокойно относится к любым ракурсам, а руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник считает, что журналисты дисциплинируют депутатов.