Володин: в Госдуме запретили фотосъемку ради сохранения психики фотографов

В Госдуме запретили вести фотосъемку не только потому, что это мешает депутатам работать. Решение приняли для защиты здоровья фотокорреспондентов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он считает, что фотографы весь рабочий день занимаются тем, что пытаются подловить объект съемки в неудачный момент.

«Кто-то зевнул, не то потрогал... и тут то вы как раз этот момент ухватили,— сказал господин Володин "Ведомостям". — И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики».

Спикер подчеркнул, что видеосъемка в зале заседаний по-прежнему ведется, трансляцию в прямом эфире запрещать не собираются. Главное, по мнению политика, это работа палаты, а «телевидение, фотографы — это все вторично».

Госдума запретила снимать пленарные заседания 21 января, в тот день фотографов впервые не пустили в зал заседаний. Днем ранее Вячеслав Володин отчитал фотографов от СМИ за стремление «показать (депутатов.— “Ъ”) в плохом виде» и призвал сперва самим стать лучше.