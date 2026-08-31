В Южной Корее главу «Церкви объединения» признали виновной в подкупе первой леди

Центральный окружной суд Сеула сегодня вынес приговор 83-летней Хан Хакча, главе «Церкви объединения», которую признали виновной в даче взяток, подкупе супруги президента Южной Кореи и растрате церковных средств. Как сообщает Reuters, суд приговорил ее к двум годам тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Церкви объединения» Хан Хакча

Фото: JEON HEON-KYUN / Reuters Глава «Церкви объединения» Хан Хакча

Фото: JEON HEON-KYUN / Reuters

Хан Хакча, вдова основателя «Церкви объединения» Мун Сон Мёна, была взята под стражу в сентябре 2025 года по подозрению в коррупции. Расследование показало, что по ее поручению из фондов церкви выделялись средства на финансирование влиятельных депутатов, близких к действующему на тот момент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Кроме того, через своих подчиненных Хан Хакча передавала дорогие подарки супруге президента Ким Гон Хи. Как утверждала прокуратура, взамен глава церкви рассчитывала на поддержку властями ее бизнеса и разные уступки.

Сторона обвинения запрашивала для Хан Хакча 13 лет лишения свободы. Суд принял во внимание ее пожилой возраст и состояние здоровья и приговорил к двум годам тюрьмы. Адвокаты женщины намерены опротестовать это решение. Вместе с ней приговоры получили еще несколько представителей «Церкви объединения». Один из них проведет в тюрьме полгода, двое других получили условные сроки.

Ранее в рамках этого коррупционного скандала попал под импичмент и в 2024 году был снят с поста президент Юн Сок Ёль. Его супруга в апреле получила четыре года тюрьмы за махинации с акциями и взяточничество, а в июле суд приговорил ее еще к семи годам лишения свободы за получение дорогих подарков в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу.

Алена Миклашевская