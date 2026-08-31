В Южной Корее главу «Церкви объединения» признали виновной в подкупе первой леди
Центральный окружной суд Сеула сегодня вынес приговор 83-летней Хан Хакча, главе «Церкви объединения», которую признали виновной в даче взяток, подкупе супруги президента Южной Кореи и растрате церковных средств. Как сообщает Reuters, суд приговорил ее к двум годам тюрьмы.
Глава «Церкви объединения» Хан Хакча
Фото: JEON HEON-KYUN / Reuters
Хан Хакча, вдова основателя «Церкви объединения» Мун Сон Мёна, была взята под стражу в сентябре 2025 года по подозрению в коррупции. Расследование показало, что по ее поручению из фондов церкви выделялись средства на финансирование влиятельных депутатов, близких к действующему на тот момент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Кроме того, через своих подчиненных Хан Хакча передавала дорогие подарки супруге президента Ким Гон Хи. Как утверждала прокуратура, взамен глава церкви рассчитывала на поддержку властями ее бизнеса и разные уступки.
Сторона обвинения запрашивала для Хан Хакча 13 лет лишения свободы. Суд принял во внимание ее пожилой возраст и состояние здоровья и приговорил к двум годам тюрьмы. Адвокаты женщины намерены опротестовать это решение. Вместе с ней приговоры получили еще несколько представителей «Церкви объединения». Один из них проведет в тюрьме полгода, двое других получили условные сроки.
Ранее в рамках этого коррупционного скандала попал под импичмент и в 2024 году был снят с поста президент Юн Сок Ёль. Его супруга в апреле получила четыре года тюрьмы за махинации с акциями и взяточничество, а в июле суд приговорил ее еще к семи годам лишения свободы за получение дорогих подарков в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу.
Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, супруга экс-президента Юн Сок Ёля, в апреле 2026 года была приговорена к четырем годам тюрьмы по делу о манипулировании акциями и взяточничестве. В январе 2026 года суд первой инстанции признал Ким Гон Хи виновной в нарушении антикоррупционного законодательства и приговорил к году и восьми месяцам тюрьмы. 25 июня 2026 года она была приговорена к семи годам лишения свободы за получение дорогих подарков в обмен на помощь в назначении на государственные должности и преференции бизнесу.
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в январе 2026 года получил пять лет тюремного заключения за препятствование правосудию. 19 февраля 2026 года Центральный районный суд Сеула приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации мятежа. В июле 2026 года Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы за нарушение закона о финансировании выборов, а также к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года за нарушение избирательного законодательства.
«Церковь объединения», основанная в 1954 году Мун Сон Мёном, помимо религиозной деятельности, активно занималась бизнесом. Основатель церкви Мун Сон Мён в 1982 году был приговорен властями США к 18 месяцам тюрьмы за подачу ложной налоговой декларации и отсидел 13 месяцев.