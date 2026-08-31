Минтранс заявил о проработке совместного с Индией морского коридора между Владивостоком и Ченнаи

Россия и Индия активно прорабатывают запуск морского коридора между Владивостоком и Ченнаи, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В июне «Ъ» сообщал об отсутствии интереса российских операторов к этому проекту.

По словам министра, российские дальневосточные порты обладают мощной и развитой инфраструктурой, поэтому они «вполне могут взять на себя роль ключевых хабов для консолидации грузов». «Запуск коридора Владивосток—Ченнаи сейчас как раз находится в активной стадии проработки»,— заверил господин Никитин в интервью «РИА Новости».

Соглашение о развитии морского сообщения между Владивостоком и Ченнаи было подписано в 2019 году на полях Восточного экономического форума в присутствии Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Протяженность маршрута — более 10 тыс. км. Российские власти рассчитывали, что морская линия Владивосток—Ченнаи может быть задействована для транспортировки угля, нефти, СПГ, удобрений, контейнеров, и такой маршрут сократит время доставки товаров из Индии в Россию.

По данным «Ъ», в мае глава Минтранса сообщил в письме президенту Владимиру Путину, что российские транспортные компании не заинтересовались организацией перевозок по маршруту из Владивостока в индийский порт Ченнаи. По словам собеседников «Ъ», отсутствие интереса бизнеса в Минтрансе объясняют тем, что в порту Владивосток нет терминалов для перевалки нефти, СПГ и удобрений, в которых заинтересована Индия.

Подробности — в материале «Ъ» «Не оченнаи нужно».