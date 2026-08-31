Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Екатеринбург

При атаке БПЛА на Екатеринбург пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Повреждены три многоквартирных дома. Жертв нет, — уточнил чиновник. — Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы... Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном – выбитые стекла».

У двоих пострадавших — осколочные ранения от разбитых стекол. Еще двое отравились угарным газом, но госпитализация не потребовалась.

Для жителей развернут ПВР, пока что людей разместили в расположенных неподалеку школах. Гражданам пообещали предоставить горячее питание и спальные места.

«Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра, — добавил господин Паслер. — Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет».