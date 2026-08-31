Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Екатеринбург
При атаке БПЛА на Екатеринбург пострадали, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Повреждены три многоквартирных дома. Жертв нет, — уточнил чиновник. — Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы... Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном – выбитые стекла».
У двоих пострадавших — осколочные ранения от разбитых стекол. Еще двое отравились угарным газом, но госпитализация не потребовалась.
Для жителей развернут ПВР, пока что людей разместили в расположенных неподалеку школах. Гражданам пообещали предоставить горячее питание и спальные места.
«Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра, — добавил господин Паслер. — Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет».
В Свердловской области 31 августа 2026 года жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге были повреждены в результате атаки беспилотников, о чем сообщил губернатор Челябинской области Денис Паслер. Ранее, 7 августа 2026 года, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что при атаке ВСУ на склад Wildberries в Екатеринбурге никто не пострадал, хотя на кровлю логистического центра упали три беспилотника.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 25 июля 2026 года сообщал о налете БПЛА на регион, в результате которого обломки беспилотника упали на стоянку и вызвали пожар. За последнюю неделю июля 2026 года беспилотники атаковали семь складов Wildberries в различных регионах России, при этом в ночь на 24 июля 2026 года в Ленинградской области пострадали три человека.
В апреле 2026 года Екатеринбург также подвергался атаке БПЛА: 25 апреля пострадали девять человек, одна пациентка была госпитализирована из-за отравления продуктами горения. Тогда же власти Свердловской области заявили о попытках мошенников распространить дипфейк с участием губернатора Дениса Паслера для хищения персональных данных, используя тему компенсаций за ущерб от атаки БПЛА.