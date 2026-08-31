На Урале при атаке БПЛА повреждения получили жилые дома и логистический центр

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее, 25 июля 2026 года, сообщал о налете беспилотных летательных аппаратов на регион, в результате которого обломки дронов вызвали пожар на автостоянке. Склад Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу, его сотрудники были эвакуированы, однако компания заявила, что логистический комплекс не пострадал. 7 августа 2026 года Денис Паслер также уточнил, что на кровлю логистического центра упали три беспилотника, а всего над регионом было сбито восемь дронов.

Позднее, 31 июля 2026 года, глава RWB Татьяна Ким заявила, что на склад Wildberries в Екатеринбурге, где загорелись машины на парковке, летело более двухсот БПЛА самолетного типа. С 18 июля 2026 года украинские БПЛА почти ежедневно атаковали склады Wildberries в российских регионах, и не менее 8% от общего объема логистических мощностей компании выбыли из строя. В ночь на 24 июля 2026 года БПЛА атаковали склады компании в Ленинградской области — в Шушарах, Уткиной Заводи и Новосаратовке, а также в Симферополе, пострадали три человека.