Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей сети магазинов Decathlon
Арбитражный суд Москвы по заявлению кредитора начал процедуру банкротства в отношении АО «Октоблу» — головной структуры сети спортивных магазинов Desport (в прошлом — Decathlon). Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Инстанция приступила к начальной процедуре — наблюдению.
Заявление о процедуре банкротства в суд подал Андрей Таскин, которому кредитор ООО «Орбитекс» уступил права требования к должнику. Размер требований господина Таскина составил 19 млн руб. Эта сумма вошла в реестр требований кредиторов к «Октоблу». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля.
АО «Октоблу» зарегистрировано в 2005 году. Компания была «дочкой» французской сети Decathlon, занимающейся производством и продажей спорттоваров. В России ритейлер работал с 2006 года, а в 2022 году решил уйти из страны. Тогда у компании было 57 магазинов. Бизнес в РФ Decathlon продал ООО АРМ. Сеть после смены собственника сократилась: по данным на март этого года, в России работают 19 магазинов. В феврале компания «Нексус Евразия», агентство стратегических коммуникаций, добилась взыскания с АО «Октоблу» 7,9 млн руб. долга и неустойки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиторы завязывают со спортом».
В марте 2026 года ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара» заявили о намерении обратиться в суд с требованием о банкротстве АО «Октоблу» — юридического лица, управляющего сетью Desport, преемника Decathlon в России. По данным Федресурса, «Юридическая сила» представляет интересы шести контрагентов сети, а ее представители отметили возросшее финансовое напряжение вокруг «Октоблу», поскольку обязательства компании накапливаются, а скорость их урегулирования значительно снизилась.
За 2024 год выручка АО «Октоблу» выросла почти в шесть раз, достигнув около 5 миллиардов рублей, однако компания завершила год с убытком около 3 миллиардов рублей после прибыли в 2,6 миллиарда рублей годом ранее. К декабрю 2025 года работало всего 22 магазина Desport, а магазины в Москве, Санкт-Петербурге и других городах закрывались, что эксперты связывают с жесткой конкуренцией с маркетплейсами и трудностями адаптации российских ритейлеров после ухода международных брендов.
Ранее, в октябре 2025 года, ООО «Спорт импекс» также обращалось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве АО «Октоблу», требуя 2,1 миллиона рублей по договору поставки. Однако, в феврале 2026 года суд прекратил дело, посчитав требования необоснованными. После этого истцы подали новые ходатайства с дополнительными документами.