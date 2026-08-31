Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей сети магазинов Decathlon

Арбитражный суд Москвы по заявлению кредитора начал процедуру банкротства в отношении АО «Октоблу» — головной структуры сети спортивных магазинов Desport (в прошлом — Decathlon). Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Инстанция приступила к начальной процедуре — наблюдению.

Заявление о процедуре банкротства в суд подал Андрей Таскин, которому кредитор ООО «Орбитекс» уступил права требования к должнику. Размер требований господина Таскина составил 19 млн руб. Эта сумма вошла в реестр требований кредиторов к «Октоблу». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля.

АО «Октоблу» зарегистрировано в 2005 году. Компания была «дочкой» французской сети Decathlon, занимающейся производством и продажей спорттоваров. В России ритейлер работал с 2006 года, а в 2022 году решил уйти из страны. Тогда у компании было 57 магазинов. Бизнес в РФ Decathlon продал ООО АРМ. Сеть после смены собственника сократилась: по данным на март этого года, в России работают 19 магазинов. В феврале компания «Нексус Евразия», агентство стратегических коммуникаций, добилась взыскания с АО «Октоблу» 7,9 млн руб. долга и неустойки.

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