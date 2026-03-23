Кредиторы завязывают со спортом

АО «Октоблу», управляющее сетью магазинов спорттоваров Desport (бывшее подразделение французской Decathlon в России), группа контрагентов через суд пытается признать банкротом. До этого другие партнеры сети предпринимали аналогичные попытки, но безрезультатно. Однако сейчас ритейлер испытывает серьезные финансовые трудности из-за экономической нестабильности на розничном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара» 19 марта сообщили о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Октоблу» — юрлица, управляющего сетью Desport (создано на базе бывших магазинов французской Decathlon в России), обнаружил “Ъ” на Федресурсе. В Desport не ответили на запрос “Ъ”. С ООО «Элара» не удалось связаться.

В ООО «Юридическая сила», представляющем интересы шести контрагентов сети, сообщили “Ъ”, что нынешняя ситуация вокруг «Октоблу» свидетельствует о возросшем финансовом напряжении в компании. Там отмечают, что ранее компания оперативно урегулировала обязательства перед кредиторами и успешно справлялась с возникающими финансовыми трудностями, а сейчас обязательства накапливаются и скорость их урегулирования существенно снизилась.

Согласно СПАРК, в 2024 году выручка АО «Октоблу» приблизилась к 5 млрд руб., увеличившись почти в шесть раз год к году. Убыток составил почти 3 млрд руб. после прибыли в размере 2,6 млрд руб. в 2023 году.

АО «Октоблу» зарегистрировано в 2005 году. Компания была «дочкой» французской сети Decathlon, занимающейся производством и продажей спорттоваров. В России ритейлер работал с 2006 года, а в 2022 году решил уйти из страны. Тогда у компании было 57 магазинов. Бизнес в РФ Decathlon продал ООО АРМ. Сеть после смены собственника сократилась: по собственным данным, сейчас работают 19 магазинов.

АРМ также развивала в России по франшизе испанский одежный бренд Mango. Бенефициаром АО «Октоблу» в пояснениях к отчетности за 2024 год назван Вячеслав Мареев — партнер сооснователя «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Вместе они владеют ООО «Атрилэнд», которое сдает в аренду помещения в торгцентре «Атриум» у Курского вокзала в Москве.

Проблемы АО «Октоблу» обострились в последний год. В 2025 году суммарная исковая нагрузка компании составила 1,08 млрд руб. по 125 делам против 18 дел с общей суммой претензий 92,3 млн руб. в 2024 году, указано в СПАРК.

7,45 миллиона человек в России регулярно занимаются фитнесом, по данным FitnessData

Часть претензий контрагентов вылилась в заявления о банкротстве. В прошлом году с таким требованием обратилось ООО «Спорт Импекс», но дело было закрыто, а позже — «Нексус Евразия». В феврале 2026 года суд принял решение о прекращении этого дела о банкротстве, так как счел заявления кредиторов необоснованными, указано в карточке дела. Теперь истцы подают новые ходатайства с дополнительными документами, следующее заседание назначено на конец марта. Среди них в том числе ООО «Мега Белая Дача», управляющее одноименным торгцентром в Подмосковье. В сети торгцентров «Мега» не ответили на запрос “Ъ”.

Рост исковой нагрузки в данном случае выглядит скорее отражением общего тренда на рынке ритейла: большинство ритейлеров работают с высоким оборотным капиталом, а в условиях высоких процентных ставок по кредитам его обслуживание существенно подорожало, констатирует руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова. Это приводит к кассовым разрывам, задержкам платежей поставщикам и, как следствие, росту долговой нагрузки, поясняет она.

Desport пока не смогла адаптироваться к экономической турбулентности на розничном рынке, а также к массовому переходу потребителей к онлайн-покупкам, считает руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь.

По подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж РФ выросла до 18,8% против 16,2% годом ранее. Поэтому все больше ритейлеров закрывают нерентабельные офлайн-магазины на фоне высокой арендной нагрузки, напоминает Людмила Ракова. Ряд сетей из-за слишком высокой нагрузки вынуждены банкротиться и закрывать все точки. Например, обувная сеть Zenden собирается закрыть все свои магазины, а бренд Modis подал заявление о собственном банкротстве (см. “Ъ” от 17 марта и 18 марта).

Дарья Андрианова