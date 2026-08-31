В Астрахани на один день сняли ограничения на заправку по номерам машин

Сегодня, 31 августа, в Астрахани могут заправиться все автомобили вне зависимости от госномера. Такое решение принято на один день, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 31 августа в Астрахани смогут заправиться все автомобили вне зависимости от госномера

Фото: ФАС России 31 августа в Астрахани смогут заправиться все автомобили вне зависимости от госномера

Фото: ФАС России

«Система четных и нечетных дат отменится только на один день, чтобы не создавать разрыв в двое суток для транспортных средств с четными номерами», — отметил губернатор. При этом заправиться автомобили смогут только на 14 АЗС «Газпром». Заправки «Лукойл» закрыты из-за перераспределения горючего в районы области, где в основном представлена эта сеть.

25 августа в Астраханской области снизили лимит отпуска бензина до 30 литров в одни руки. Мера направлена на увеличение времени работы АЗС, что позволит обслужить больше автомобилей в сутки.

Марина Окорокова