Завтра в Астрахани будут работать только две заправки сети «Лукойл»

В Астрахани на заправках «Лукойл» снизится количество бензина. Топливо временно перенаправят в областные районы, где возможность выбора АЗС меньше. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь из машин выстроилась на АЗС Газпрома в Астрахани

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Очередь из машин выстроилась на АЗС Газпрома в Астрахани

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

По словам губернатора, часть АЗС «Лукойл» сейчас испытывает дефицит топлива из-за проблем с логистикой. «Главная задача сегодня — не допустить сбоев в районах области, так как там преимущественно представлена именно эта сеть», — сообщил господин Бабушкин.

В связи с этим основную нагрузку по обеспечению жителей Астрахани топливом возьмут на себя АЗС «Газпром». Заправки в ближайшее время увеличат время работы и лимит реализации горючего.

Так, завтра, 28 августа, в областном центре будут работать только две заправки сети «Лукойл» — На ул. Ереванской, 2 ( с 6 до 8 утра) и на ул. Аэропортовской, 5 (с 18 до 20 часов).

Марина Окорокова