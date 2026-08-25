В Астраханской области снова ввели лимит на продажу бензина

В Астраханской области ввели ограничение на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95. Теперь в одни руки можно приобрести не более 30 литров. Мера направлена на увеличение времени работы АЗС, что позволит обслужить больше автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области ввели лимит на бензин и проверяют организаторов очередей на АЗС

Фото: ФАС России В Астраханской области ввели лимит на бензин и проверяют организаторов очередей на АЗС

Фото: ФАС России

«Ситуация с топливным обеспечением остается непростой по всей стране, однако поставки в наш регион стабильны, без снижения объемов, на уровне прошлого периода», — отметил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, текущие проблемы во многом усугубляются действиями водителей, которые создают искусственные очереди и игнорируют требования закона и правила вежливости.

Руководство региона обратилось к правоохранительным органам с требованием проверить деятельность лиц, организующих нерегламентированные списки ожидания на АЗС. Также под контроль возьмут автомобилистов, оставляющих транспортные средства на центральных магистралях за сутки до заправки.

Отдельное внимание, по словам господина Бабушкина, будет уделено подготовке к началу учебного года и сезону путины. Даны поручения обеспечить приоритетную заправку школьных автобусов и техники рыбодобывающих компаний, которые являются ключевыми для экономики региона.

Марина Окорокова