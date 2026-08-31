Банк России представил официальный логотип цифрового рубля

Банк России (ЦБ) представил официальный логотип цифрового рубля. Изображение выполнено в форме круга кораллово-алого цвета с символом рубля, смещенным влево — главная вертикальная линия буквы «Р» расположена на расстоянии одной трети диаметра от центра круга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Цвет, который в ЦБ назвали «дофаминовым», будет использоваться как фон для логотипа, информационных материалов и сувенирной продукции. Предусмотрена также расширенная версия эмблемы с текстовым описанием «Цифровой рубль Банка России», предназначенная для рекламных и презентационных целей.

Запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября. С этого дня системно значимые банки и крупные розничные компании с годовой выручкой свыше 120 млн руб. начнут работу с новой формой валюты.

Все переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, но с 2027 года появятся тарифы для ИП и компаний. Для физлиц установлен лимит на пополнение цифрового счета в 300 тыс. руб. в месяц, на бизнес это ограничение не распространяется.