ЦБ присвоил логотипу цифрового рубля «дофаминовый ярко-красный» цвет

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России планируется массово внедрять цифровой рубль с 1 сентября, при этом все операции для граждан будут бесплатными. Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы Банка России, сообщила, что комиссии для бизнеса будут минимальными. В июне 2026 года общий объем цифровых рублей, по оценке Банка России, превысил 25 млн рублей.

Банк России также обсуждает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами, но подробности пока не раскрываются из-за чувствительности темы. Алла Бакина отметила, что для таких проектов зарубежные партнеры должны иметь собственные платформы цифровых валют и быть готовыми к сотрудничеству. На сегодняшний день полноценные национальные цифровые валюты запущены в Ямайке, на Багамах и в Казахстане, а пилотные испытания проходят в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, Северной Корее и странах ЕС.

Крупнейшие банки должны обеспечить клиентам возможность использовать цифровой рубль с 1 сентября 2026 года, а к концу 2028 года это требование распространится на все российские банки и большинство торгово-сервисных предприятий. Счет в цифровых рублях можно будет открыть только в Банке России, а коммерческие банки будут выступать посредниками. При этом на остаток средств не начисляются проценты, и кредиты в цифровых рублях не выдаются. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не распространится на торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей в год.