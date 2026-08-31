Полиция нашла восемь нарушителей миграционного законодательства на стройках Кронштадта

В Кронштадте после полицейского рейда на строительных объектах восемь иностранных граждан привлекли к административной ответственности и выдворят за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители проверили документы у 40 рабочих. В отношении восьми приезжих составили административные материалы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

«В отношении восьми приезжих составлены административные материалы за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. Данная норма предусматривает наказание в виде административного штрафа с последующим выдворением за пределы страны»,— заявили в ведомстве.

Ответственность также может грозить работодателю, который привлек к строительным работам иностранцев с нарушением миграционного законодательства.

Матвей Николаев