Экс-спикер Свердловской облдумы Вячеслав Сурганов умер на 94-м году жизни

Бывший председатель Свердловской областной думы, экс-глава Верхней Пышмы Вячеслав Сурганов умер в возрасте 93 лет, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Сурганов

Фото: Законодательное собрание Свердловской области Вячеслав Сурганов

Фото: Законодательное собрание Свердловской области

Губернатор Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования семье политика. «Его жизненный путь — пример настоящего служения людям и родному краю. Вячеслав Сергеевич внес значительный вклад в формирование современной истории Среднего Урала. Он был "первопроходцем" законодательной власти области — стоял у истоков регионального парламентаризма, участвовал в разработке Устава Свердловской области, в принятии ключевых законов, определивших развитие края на годы вперед»,— сказал господин Паслер.

В мэрии Верхней Пышмы сообщили, что о смерти Вячеслава Сурганова стало известно 29 августа. «Администрация и дума выражают искренние соболезнования всем родным, близким и коллегам Вячеслава Сергеевича. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении городской администрации.

Вячеслав Сурганов в 1956 году окончил Свердловский горный институт, работал старшим буровым мастером Полевской геологоразведочной партии, затем стал главным инженером, позже — начальником. Участвовал в создании сырьевой базы Ганы, Ирана и Эфиопии. После возвращения в СССР в 1984 году был утвержден начальником Уральской геологоразведочной экспедиции.

В 1990 году был избран депутатом РСФСР, председателем Верхнепышминского городского Совета народных депутатов. В 1991 году получил должность главы Верхней Пышмы (город-спутник Екатеринбурга), которую занимал до 1994 года.

В апреле 1994 года Вячеслав Сурганов был избран депутатом и заместителем председателя Свердловской областной думы Эдуарда Росселя (губернатор в 1995-2009 годах), после избрания которого в 1995-м главой региона он возглавил законодательный орган. В 2000-м был назначен советником губернатора, курировал проектирование и строительство многих важнейших для региона объектов. Почетный гражданин Верхней Пышмы и Свердловской области.

Василий Алексеев