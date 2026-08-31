Рынок грузоперевозок Свердловской области вырос на 3,21% за три года

Число действующих компаний в сфере автомобильных грузоперевозок Свердловской области за три года увеличилось лишь на 500 единиц, достигнув 16 059 по состоянию на 1 августа, следует из аналитики «Контура». Общий прирост составил 3,21%, что существенно отстает от среднероссийского показателя в 14,89% за аналогичный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

За три года в регионе появилось 6924 новых участника рынка. В 2023 году в регионе зарегистрировались 1205 участников отрасли. Пик регистраций зафиксирован в 2024 году, когда было создано 2853 компании. В 2025 году этот показатель составил 2738, а в неполном 2026 году число новых регистраций резко сократилось до 128. По России за три года зарегистрировались 245 147 новых участников рынка грузоперевозок.

Одновременно с открытием новых предприятий в области ликвидировано 6420 компаний. Наибольшее количество закрытий зафиксировано в 2025 году — 2374, а в 2026 году этот показатель достиг 1208.

Ирина Пичурина