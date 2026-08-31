Движение поездов на красной линии метро Петербурга восстановили

Движение поездов на первой, Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена восстановлено после утреннего сбоя. Станция «Девяткино» также вернулась к работе в обычном режиме, сообщили в пресс-службе метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге восстановили движение поездов на первой линии метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге восстановили движение поездов на первой линии метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 9:25 31 августа «Девяткино» вновь открыли для пассажиров. Спустя три минуты, с 9:28, началось восстановление движения поездов на всем участке красной линии.

Ранее из-за неисправности состава, остановившегося на станции «Чернышевская», были введены ограничения на нескольких станциях первой линии. К началу десятого для пассажиров также открыли «Площадь Мужества» и «Гражданский проспект». На последней станции сохранялись ограничения на вход из-за повышенного пассажиропотока.

Матвей Николаев