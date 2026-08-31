Новак Джокович впервые в карьере не смог преодолеть первый круг US Open

Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). Он проиграл аргентинцу Мариано Навоне, занимающему 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Robert Deutsch / Reuters Новак Джокович

Фото: Robert Deutsch / Reuters

Встреча продолжалась 4 часа 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1. Следующий соперник аргентинского теннисиста определится в матче между итальянцем Маттео Берреттини и победителем US Open-2016 Стэном Вавринкой.

39-летний Новак Джокович впервые в карьере не смог преодолеть стартовый раунд Открытого чемпионата США. Серб четыре раза выигрывал этот турнир (2011, 2015, 2018, 2023). По итогам нью-йоркского мейджора он впервые за восемь лет покинет топ-10 рейтинга ATP.

«Ужасные ощущения на корте. К сожалению, это преследует меня практически в каждом матче в этом сезоне. Тошнота — серьезная проблема. А потом все тело, знаете, словно отказывает: судороги, боль. В итоге спина просто сдалась, плечо тоже, и я не смог довести матч до победы»,— приводит The Athletic слова Джоковича.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на хардовых кортах National Tennis Center в Нью-Йорке. Соревнования пройдут с 30 августа по 13 сентября, общий призовой фонд составит $108 млн. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

Арнольд Кабанов