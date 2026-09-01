Свиной протокол

Ученые Первого МГМУ им. И. М. Сеченова провели исследование, посвященное мировому опыту ксенотрансплантации — пересадке органов от животных человеку. В центре внимания ученых — генетически модифицированные свиньи, которые в перспективе могут помочь решить проблему острого дефицита донорских органов.

Стратегическая цель — создать в университете собственную линию таких животных, обладающих предсказуемыми и стабильными характеристиками для ксенотрансплантации. Результаты обзора опубликованы в журнале «Молекулярная биология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операция по трансплантация печени. Врачи во время операции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Операция по трансплантация печени. Врачи во время операции

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Проблема дефицита донорских органов остро стоит во всем мире. По данным Сети по забору и трансплантации органов США, только в этой стране спасительной трансплантации ожидают более 100 тыс. пациентов с терминальной стадией почечной, сердечной или печеночной недостаточности, а в Европе ежедневно умирают около 20 пациентов, так и не дождавшихся операции. Альтернативой традиционной аллотрансплантации (от человека к человеку) может стать ксенотрансплантация.

Как отмечается в обзоре, эксперименты в этой области начались еще в 1960-х годах, и первыми кандидатами на роль доноров рассматривали приматов. Однако из-за высокого риска передачи зоонозных инфекций и сложностей с размножением от них отказались. Оптимальным вариантом оказались свиньи: их органы схожи с человеческими по размеру и физиологии, а скорость размножения позволяет создавать популяции животных с нужными генетическими характеристиками.

Главная проблема при пересадке органов свиньи человеку — сильный иммунный ответ, приводящий к отторжению трансплантата. Ключевым прорывом стало развитие в мире технологий геномного редактирования, в первую очередь системы CRISPR/Cas9. Для снижения рисков отторжения трансплантата ученые «отключают» гены, ответственные за синтез углеводных антигенов, которые распознаются иммунной системой человека. Среди них — -Gal (ген ggta1), Neu5Gc (ген cmah) и антиген группы крови SD(a) (ген b4galnt2). Именно против них направлены более 95% антител человека. Дополнительно в геном животных интегрируют «человеческие» гены, регулирующие воспаление и свертывание крови. В частности, CD46, CD55, THBD, PROCR, CD47, HMOX1 и другие. В своей работе ученые Первого МГМУ изучили все варианты модификаций генома свиней, созданных в мире, и оценили их эффективность и перспективы.

На сегодняшний день в мире проведено девять ксенотрансплантаций: шесть пересадок почек, две — сердца и одна — печени. Самые обнадеживающие результаты — по пересадке почек. В январе 2025 года 66-летнему Тимоти Эндрюсу (США) пересадили почку от генетически модифицированной свиньи, с которой он прожил более девяти месяцев. Этот случай доказал жизнеспособность технологии, хотя пока ксенотрансплантация рассматривается как временное решение для пациентов, ожидающих донорский орган.

Стратегическая цель ученых — создать собственную линию генетически модифицированных свиней, органы которых будут пригодны для пересадки человеку. Полный цикл разработки может занять до десяти лет. Это связано не только с высокой сложностью генетических модификаций, но и с необходимостью формирования полноценной научной базы для клинического применения технологии и адаптации нормативно-правовой базы России.

«При ксенотрансплантации нужно закрыть целый комплекс антигенов, по сути, перестроить иммунную систему животного,— пояснил Петр Тимашев, д. х. н., директор Института регенеративной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета.— А это длительный, кропотливый процесс с использованием технологий геномного редактирования, в том числе CRISPR. Требуется время, чтобы вывести линии животных с предсказуемыми, стабильными характеристиками».

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета