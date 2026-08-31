Циклон сохранит в Петербурге теплую погоду в последний день августа

Атлантический циклон определит погоду в Санкт-Петербурге в последний день календарного лета. 31 августа в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха останется немного выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний день лета принесет в Петербург дожди, грозы и до +22 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Последний день лета принесет в Петербург дожди, грозы и до +22 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Несмотря на осадки, днем в Санкт-Петербурге потеплеет до +20…+22 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а во время гроз его порывы могут усиливаться. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 1 сентября, существенных изменений в погоде не ожидается. В отдельных районах вновь возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +14…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Матвей Николаев