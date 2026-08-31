Глава Минтранса рассказал, когда роботы будут доставлять товары до двери

Доставка роботами товаров до двери — это «сценарий на будущее», заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, запустить такую доставку массово можно только после подготовки городской и внутридомовой инфраструктуры.

«Насчет доставки в подъезд и до двери — пока это, скорее, перспективный сценарий на будущее»,— рассказал господин Никитин в интервью «РИА Новости».

Как сообщал «Ъ», Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО направили в правительство проект нового экспериментального правового режима использования роверов. Роботам запретят выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 км/ч, обяжут притормаживать до 6 км/ч перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам.

Подробности — в материале «Ъ» «Новые законы роботехники».