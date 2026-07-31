Новые законы роботехники

Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО договорились о единых требованиях и правилах для роботов-доставщиков (роверов). Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР), по данным “Ъ”, уже направлен в правительство. Роботам запретят выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 км/ч, обяжут притормаживать до 6 км/ч перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам. При этом роверам разрешат заезжать в здания и даже подниматься на лифтах. ЭПР будет действовать в 35 регионах: через три года власти планируют расширить парк устройств до 12 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роботы, согласно новым правилам, не должны мешать движению пешеходов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Роботы, согласно новым правилам, не должны мешать движению пешеходов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минэкономики направило в правительство РФ проект постановления, который установит трехлетний экспериментальный правовой режим по эксплуатации роботов-доставщиков в 35 регионах. Документ готовился в течение полутора лет и уже согласован с Минтрансом, Минпромторгом, МВД, ФСО и субъектами федерации.

Роботы-доставщики (роверы) развозят товары в Москве, Татарстане, Ленинградской области, Подмосковье и других регионах; их суммарный флот превышает 1 тыс. штук, все они принадлежат «Яндексу». Движение роверов сейчас урегулировано только региональными документами. В мае 2025 года «Яндекс» предложил проект федерального ЭПР (см. “Ъ” от 19 мая), затем он обсуждался на regulation.gov.ru, после чего дорабатывался.

Финальная редакция (есть у “Ъ”) представляет собой подробные ПДД для роверов с жесткой системой контроля за ними. Робот по умолчанию должен будет двигаться по велодорожке со скоростью не более 25 км/ч. Если инфраструктуры нет, то можно выезжать на тротуары и пешеходные дорожки, но со скоростью не более 10 км/ч. Сквозное — без разгрузки и погрузки — движение по тротуарам шириной менее метра запретят.

Если и тротуар недоступен, то можно выезжать на обочину для объезда препятствия. Если при движении по тротуару создается помеха для движения пешеходов, робот снижает скорость до минимальной или останавливается. Допускается движение роботов внутри зданий — такую технологию ранее анонсировал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Он сказал, что доставщики в будущем смогут сами заезжать в лифты.

В документе подробно описано, как ровер может пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Скорость за два метра до дороги и при выезде на нее не должна превышать 6 км/ч.

Робот при этом должен отслеживать сигналы светофора. Если на перекрестке работает регулировщик, то устройство не должно пересекать дорогу в этом месте и выбрать другой маршрут. Стоять в ожидании заказов роботы должны будут на тротуарах и в пешеходных зонах, не создавая помех для пешеходов и авто. Каждый участвующий в ЭПР регион сможет установить свои требования к стоянке.

Основные требования к самим роботам не изменились: длина устройства — не более 110 см, ширина — не более 80 см, вес — не более 120 кг (без учета груза), лимит скорости — 25 км/ч, электродвигатель — не мощнее 4 кВт. Обязательны светоотражатели, опознавательные фонари и номера в формате «буква—четыре цифры». В финальной редакции проекта появилось также требование иметь звуковой сигнал, который робот будет подавать для привлечения внимания на дороге.

Интерес также представляет блок проекта постановления, посвященный ДТП. Если произошла мелкая авария без ущерба «железу» или здоровью, при этом водители или пешеходы заявили об отсутствии претензий к собственнику робота (его номер нанесен на борту устройства), то место аварии можно покинуть без каких-либо последствий.

Если есть пострадавшие или ущерб, то диспетчер компании высылает на место представителя компании и вызывает ГИБДД. Собственник робота должен будет предоставить полиции все данные, включая запись с встроенной камеры, на которой видны момент аварии и 10 секунд до и после инцидента.

Если ровер сломался на дороге, то компания обязана незамедлительно переместить доставщика в безопасное место. При многочисленных нарушениях программы ЭПР полиция будет вправе приостановить эксплуатацию устройств.

В финальной версии документа к ЭПР присоединилась «Сберлогистика». В «Яндексе» и «Сбере» на запрос “Ъ” не ответили.

Актуальность использования беспилотных технологий для автоматизации логистики растет, сказал “Ъ” директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. «Роботы-доставщики тестируются уже несколько лет, но для выработки единого регулирования нужен масштаб, поэтому проведение эксперимента планируется в большом количестве регионов,— пояснил он “Ъ”.— Это нужно, чтобы отработать эксплуатацию роботов в различных климатических, географических условиях, в различных сценариях городской застройки, в разном трафике». По итогам согласования условий программы, говорит господин Волошин, выработан безопасный контур эксплуатации роботов.

Согласно проекту, к концу третьего года экспериментального режима общее число роботов-доставщиков должно составить 12 тыс. Столичные власти ранее прогнозировали (см. “Ъ” от 30 марта) увеличение флота устройств до 20 тыс. только в Москве к 2030 году. По итогам проекта планируется разработка поправок в ПДД, чтобы роботы могли развозить посылки уже на постоянной основе.

Иван Буранов