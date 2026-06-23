«М.Видео» вложит 9 млрд руб. в обновление ИТ-инфраструктуры

ПАО «М.Видео» планирует инвестировать около 9 млрд руб. в 2026 году в развитие своей ИТ-инфраструктуры, сообщили “Ъ” в компании. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию технологической платформы компании (технологический движок маркетплейса и т. д.), развитие клиентских сервисов, логистической инфраструктуры и проч. В частности, ритейлер намерен обновить сайт и мобильное приложение, улучшить поисковые и рекомендательные механизмы. «М.Видео» также продолжит внедрение решений на базе искусственного интеллекта. По словам гендиректора «М.Видео» Владислава Бакальчука, инвестиции должны ускорить вывод новых решений на рынок.

Компания запустила маркетплейс в 2020 году. По итогам января—мая 2026 года его оборот вырос на 303% год к году и достиг 14,6 млрд руб. Ассортимент площадки превышает 750 тыс. товарных позиций, что почти втрое больше показателя год назад. При этом выручка ПАО в первом квартале 2026 года по РСБУ составила 39,4 млн руб., на 30% меньше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль сократилась на 88%, до 3,9 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Также Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг «М.Видео» и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный», ранее писал “Ъ”. Пересмотр рейтинга объяснили ростом долговой нагрузки на фоне снижения операционного денежного потока, ухудшением ликвидности, сокращением остатков средств.

В «М.Видео» поясняли Forbes, что трансформируют бизнес от классического ритейлера к маркетплейсу на базе собственной инфраструктуры.

Екатерина Фадеева