Шохин предложил преобразовать «семь столпов» новой экономики в «трех китов»

Предложенные «семь столпов» новой экономики России можно преобразовать в «трех китов», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Такое мнение он выразил в интервью РБК. Концепцию «трех китов» господин Шохин кратко описал как «развитие людей, бизнеса и технологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин (в центре)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин (в центре)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Аналитический центр «Третий Рим» подготовил план развития российской экономики, основанный на «семи столпах». Основное отличие новой модели состоит в том, что аналитики предлагают государству не брать на себя роль главного инвестора нового рынка, а освободить ее для бизнеса и граждан. В «семь столпов» входят развитие инфраструктуры в регионах, платформизация и обеление экономики, перестройка системы подготовки кадров, рост доступности капитала для частного сектора, новое технологическое ядро.

Александр Шохин уточнил, что в концепции «трех китов» первый из них — «это всегда человек». Глава РСПП предложил инвестировать в образование, медицину, улучшение среды для жизни, инфраструктуру, возможности для саморазвития. По его словам, такие вложения окупаются в полном объеме. Ответственные компании должны взять за принцип заботу и о работниках, и о жителях региона, добавил господин Шохин.

Второй «кит» — частный бизнес. Александр Шохин назвал предпринимателя «источником безграничных возможностей для развития экономики», поэтому необходимо создать для него комфортные условия. Третий «кит» концепции — новые технологии, заявил глава РСПП. Их необходимо внедрять во все области, в том числе в госуправление, предпринимательство, энергетику, инфраструктуру и так далее.