Продажи цветов в магазинах в России упали на 4% за семь месяцев

По итогам семи месяцев 2026 года продажи цветов в России в натуральном выражении сократились на 4% — до 1,27 млрд руб., следует из данных «Infoline-аналитики». Объем продаж снизился незначительно — на 0,2%, до 266,5 млрд руб. По словам гендиректора сервиса Михаила Бурмистрова, в аналогичный период прошлого года продажи, напротив, росли, как минимум в деньгах, но точные цифры он не привел.

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров также заявил, что продажи цветов в деньгах по итогам первого полугодия снизились почти на 4%, до 250 млрд руб. В натуральном выражении он отметил падение показателя на 6%, пишут «Ведомости». Как отмечает издание, продажи падают только в физических магазинах, тогда как в онлайне они, наоборот, прибавили почти 26% год к году. По словам господина Бурмистрова, в январе-июле средний чек на цветы вырос на 3,5%, тогда как число покупок снизилось на 7,7%.

В компании «Эвотор» говорили, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 руб. за цветок, тюльпанов — 128 руб., роз — 248 руб. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году, цена роз сократилась на те же 1%. Охлаждение спроса аналитики Flowwow связывают со стремлением потребителей покупать менее пышные букеты.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджеты завяли».