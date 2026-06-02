Бюджеты завяли

В январе—мае 2026 года россияне тратили на приобретение цветов в среднем 4,1 тыс. руб. За год их расходы выросли только на 2,4%, это в пять раз ниже аналогичного периода прошлого года. Покупатели экономят, все чаще отдавая предпочтение менее пышным букетам. Охлаждение спроса сказалось и на рознице. 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в этом году расширять свой бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средний чек при покупке в России цветов в январе—мае 2026 года составил 4,1 тыс. руб., увеличившись год к году на 2,4%, подсчитали в сервисе Flowwow. Рост расходов потребителей на цветы резко замедлился: в январе—мае 2025 года аналитики фиксировали прирост на 11,8%. Данные «Сбериндекса» указывают, что в апреле номинальные расходы на цветы в России сократились на 0,4% год к году.

В компании «Эвотор» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения) говорят, что средняя цена покупки хризантем в рознице составила 294 руб. за цветок, тюльпанов — 128 руб., роз — 248 руб. Хризантемы и тюльпаны показали рост лишь на 1% год к году, цена роз сократилась на те же 1%. При этом, согласно Росстату, средняя цена свежесрезанного цветка в апреле 2026 года выросла на 3,5% год к году, до 234,3 руб.

Начавшееся охлаждение спроса аналитики Flowwow связывают со стремлением потребителей покупать менее пышные букеты. Руководитель направления корпоративных клиентов Flowwow Иван Добровольский говорит, что предприниматели стараются разнообразить предложение бюджетными композициями. Букеты с меньшим количеством цветов они, например, разбавляют зеленью. Аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных) также обращают внимание на то, что потребительский спрос переориентируется в сторону более доступных позиций.

В «Эвотор» говорят, что в натуральном выражении продажи срезанных цветов в январе—мае вовсе сократились на 5% год к году. Оборот хризантем, по подсчетам аналитиков компании, опустился год к году на 1%, роз — на 8%, оборот тюльпанов остался на уровне прошлого года. Данные «Платформы ОФД» указывают на снижение числа покупок цветов на 7% год к году.

Управляющий центра Panin Plants Владимир Панин говорит, что на рынок в целом влияет ограниченная покупательная способность и стремление потребителей сократить расходы. Вторым фактором, по его мнению, могли стать перебои и поставками свежесрезанных цветов из Кении, отмеченные в мае. Господин Панин не исключает, что это могло быть связано с военными действиями в Персидском заливе, существенно скорректировавшими авиамаршруты.

Владимир Панин поясняет, что Кения — один из крупнейших поставщиков импортных цветов на российский рынок. Здесь закупаются, в частности, наиболее демократичные по стоимости сорта роз. В ближайшее время рынок может столкнуться с дополнительными сложностями из-за введенных в мае Россельхознадзором ограничений на импорт цветов из Армении: страна также рассматривалась как поставщик в Россию бюджетных роз и тюльпанов (см. “Ъ” от 24 мая). Российский рынок свежесрезанных цветов традиционно сильно зависит от импорта. Согласно Daily Dozen и Flowwow, на продукцию из-за рубежа пришлось 79% натуральных продаж цветов.

Охлаждение на цветочном рынке может сказаться на развитии профильной розницы. Согласно опросу Flowwow, 57% владельцев цветочных магазинов не планируют в 2026 году открывать новые точки. Главными сложностями для развития бизнеса респонденты Flowwow называли высокую конкуренцию на рынке, наем флористов и сложности с закупкой цветов. 32% владельцев цветочных магазинов рассматривают возможность начать зарабатывать в смежных категориях, добавив в ассортимент, например, элементы декора, воздушные шары или комнатные растения.

Сейчас снижение числа цветочных магазинах прослеживается в крупнейших городах страны. Согласно «Яндекс Картам», в Москве число профильных розничных объектов за год сократилось на 6,5%, на 1 июня в городе работали 3,8 тыс. точек. В Казани снижение составило 3,9%, до 470 объектов, в Санкт-Петербурге — 0,2%, до 1,8 тыс. Одновременно в России в целом число цветочных магазинов за год выросло на 2,4%, до 23,9 тыс. объектов. Схожую картину дают данные 2ГИС. Аналитики зафиксировали падение числа цветочных магазинов в Москве и Самаре, в то же время их общее число в городах-миллионниках осталось на уровне прошлого года.

Количество магазинов цветов в городах-миллионниках на 1 июня 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество магазинов Изменение год к году (%) Москва 3765 -6,5 Санкт-Петербург 1773 -0,2 Краснодар 676 9,4 Екатеринбург 551 2,6 Новосибирск 493 -1,4 Казань 470 -3,9 Красноярск 420 -1,4 Самара 404 -2,2 Челябинск 397 3,4 Нижний Новгород 396 4,8 Уфа 391 -1,5 Воронеж 385 0,5 Омск 379 -9,3 Пермь 373 3,9 Ростов-на-Дону 361 4,3 Волгоград 274 -3,2 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

Аналитики «Платформы ОФД» замечают, что расходы потребителей на цветы сейчас растут на региональных рынках, в то время как в Москве обороты магазинов падают. В компании связывают это с растущей на рынке конкуренцией.

Александра Мерцалова