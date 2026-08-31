McKinsey: внедрение ИИ в компаниях в 2026 году увеличилось с 38% до 44%
Внедрение ИИ на предприятиях активно переходит от стадии пилотирования к масштабированию на уровне всей компании, следует из отчета McKinsey «Состояние ИИ в 2026 году: на пути к окупаемости инвестиций». В основе исследования — опрос, в котором участвовали более 1,7 тыс. респондентов из 97 стран. Если в прошлом году о внедрении ИИ на уровне предприятия заявили 38% опрошенных компаний, то в текущем — уже 44%.
Как минимум в одном из направлений ИИ регулярно используют 89% организаций. При этом в масштабировании ИИ лидируют крупные организации. Более половины опрошенных предприятий с годовым доходом от $1 млрд сообщили о расширении его применения на уровне компании против трети респондентов из небольших организаций.
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Внедрение искусственного интеллекта на российских предприятиях также растет, и по итогам 2025 года количество крупных и средних предприятий, применяющих такие технологии, увеличится примерно на 40%.
Компании активно расширяют применение ИИ, но индивидуальная эффективность сотрудников пока не приводит к сопоставимой финансовой отдаче для организаций: в 2026 году лишь 37% респондентов отметили положительное влияние ИИ на прибыль до вычета процентов по кредитам и налогам, при этом только 6% компаний сообщили об увеличении EBIT не менее чем на 5%. Операционные расходы на ИИ начинают сдерживать расширение внедрения технологии, но 60% компаний, использующих ИИ, ожидают увеличения профильных инвестиций в течение следующего года.
На российском рынке ИИ компании часто предпочитают запускать ML-модели внутри контура своего бизнеса, чтобы повысить точность прогнозов и обеспечить конфиденциальность данных. При этом ЦБ РФ провел опрос среди нефинансовых организаций, который показал, что каждое седьмое предприятие уже применяет ИИ, а каждое пятое планирует это делать.