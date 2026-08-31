Интеллект выходит в люди

Компании активно расширяют применение искусственного интеллекта (ИИ) — в 2026 году доля организаций, масштабировавших такие решения на все предприятие, увеличилась до 44% с 38% в 2025 году, говорится в отчете американской консалтинговой компании McKinsey. Использование ИИ оказывает значительное влияние на личную эффективность сотрудников: растет их продуктивность и повышается качество принимаемых решений. Однако пока это не конвертируется в сопоставимую финансовую отдачу для компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Внедрение ИИ на предприятиях активно переходит от стадии пилота к масштабированию на уровне всей компании, следует из отчета McKinsey «Состояние ИИ в 2026 году: на пути к окупаемости инвестиций». В основе исследования — опрос, в котором участвовали более 1,7 тыс. респондентов из 97 стран. Так, если в прошлом году о внедрении ИИ на уровне предприятия заявили 38% опрошенных компаний, то в текущем — уже 44%.

Как минимум в одном из направлений ИИ регулярно используют 89% организаций. При этом в масштабировании ИИ лидируют крупные организации. Более половины опрошенных предприятий с годовым доходом от $1 млрд сообщили о расширении его применения на уровне компании против трети респондентов из небольших организаций.

Выяснилось, что значительную отдачу от использования ИИ получают отдельные сотрудники.

В частности, о повышении своей продуктивности заявили 80% респондентов из числа высших руководителей, по 81% руководителей и менеджеров среднего звена и 76% рядовых работников. Примерно половина опрошенных в этих группах отметила помощь ИИ в развитии новых навыков и принятии более взвешенных решений.

Впрочем, респонденты отмечают и минусы, один из них — усиление беспокойства сотрудников о своем карьерном будущем. Менеджеров среднего звена (19%) и рядовых работников (18%) эта проблема тревожит почти вдвое чаще, чем руководителей (10%).

Однако, как следует из исследования, эффективность на индивидуальном уровне еще не привела к широкому финансовому эффекту для организаций. Так, за год доля респондентов, отмечающих положительное влияние ИИ на прибыль компаний до вычета процентов по кредитам и налогов (EBIT), практически не изменилась, составив 37%. Значительную выгоду (увеличение EBIT не менее чем на 5%) получают по-прежнему лишь 6% компаний. Однако даже те, кто не замечает влияния на общую прибыль, говорят о финансовой отдаче от ИИ в отдельных рабочих процессах — чаще всего речь идет о снижении затрат в управлении цепочками поставок, производстве и сервисных операциях.

Операционные расходы на ИИ начинают сдерживать расширение внедрения технологии, но организации по-прежнему вкладывают в нее значительные средства из своего ИТ-бюджета.

Так, 60% компаний, использующих ИИ хотя бы в одном направлении, ожидают увеличения профильных инвестиций в течение следующего года — наибольший оптимизм присущ компаниям фармацевтической и медицинской промышленности, страховым и финансовым учреждениям.

В процессе масштабирования применения ИИ растет доля респондентов, ожидающих, что технология приведет к сокращению численности персонала в ближайший год (39% в 2026 году против 32% в 2025-м). Впрочем, в 2025 году компании переоценили влияние ИИ — сейчас только 14% заявили о сокращениях штата, связанных с внедрением искусственного интеллекта, за последний год. Две трети опрошенных (66%) отметили незначительное или нулевое влияние.

Венера Петрова