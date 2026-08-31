Кравцов сообщил о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство намерено и дальше уменьшать бюрократическую нагрузку учителей. По его словам, количество обязательных отчетных бумаг уже сведено к минимуму.

«Снижение нагрузки на учителей — это наш приоритет, — сказал он »РИА Новости«. — Перечень документов, которые готовят педагоги, уже сокращен до пяти пунктов».

Минпросвещения сократило до пяти перечень отчетов для педагогических работников. Для преподавателей колледжей и техникумов утвержден список из шести обязательных отчетных форм.