Минпросвещения ограничило перечень отчетов для учителей

Министерство просвещения сократило до пяти перечень отчетов для педагогических работников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он утверждает, что в регионах «удалось переломить ситуацию» и было отменено до 157 прежде обязательных отчетов.

«У учителя их (отчетов.— "Ъ") всего должно быть пять, у воспитателя — два, у педагога колледжа — не более шести»,— уточнил господин Кравцов на совещании работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).

В 2022 году был принят закон о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов. На учителей запретили возлагать подготовку документов, которые не указаны в перечне Минпросвещения. В октябре 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе министерства еще больше ограничить нагрузку на учителей. По оценке вице-спикера, на отчетность, справки и другую документацию должно уходить не более 10% рабочего времени педагога. В марте 2026-го в президентском Совете по правам человека заявили, что 40% учителей не заметили снижения бюрократической нагрузки.