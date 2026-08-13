Минпросвещения ограничило перечень отчетов для учителей
Министерство просвещения сократило до пяти перечень отчетов для педагогических работников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он утверждает, что в регионах «удалось переломить ситуацию» и было отменено до 157 прежде обязательных отчетов.
«У учителя их (отчетов.— "Ъ") всего должно быть пять, у воспитателя — два, у педагога колледжа — не более шести»,— уточнил господин Кравцов на совещании работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).
В 2022 году был принят закон о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов. На учителей запретили возлагать подготовку документов, которые не указаны в перечне Минпросвещения. В октябре 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе министерства еще больше ограничить нагрузку на учителей. По оценке вице-спикера, на отчетность, справки и другую документацию должно уходить не более 10% рабочего времени педагога. В марте 2026-го в президентском Совете по правам человека заявили, что 40% учителей не заметили снижения бюрократической нагрузки.
Министерство просвещения утвердило пакет документов, направленных на сокращение разрыва в заработной плате педагогов в зависимости от региона и образовательной организации в марте 2026 года. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, эти меры должны снизить дифференциацию оплаты труда, что является одной из ключевых проблем отрасли.
В сентябре 2025 года Сергей Кравцов сообщал, что ведомство разрабатывает единые критерии начисления заработной платы учителям, которые будут протестированы в трех регионах. Целью этих изменений является повышение прозрачности зарплат учителей и устранение неравномерных выплат между регионами.
Ранее в 2025 году, в феврале, Сергей Кравцов докладывал президенту Владимиру Путину о работе ведомства, включая строительство школ и детских садов, развитие системы образования в новых регионах и повышение квалификации учителей. Он также рассказал о разработке стратегии развития образования до 2040 года, которая включает построение суверенной системы образования.