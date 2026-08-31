Китай подписал с Киргизией договор «о вечной дружбе»

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Жапаров заявил, что сотрудничество между странами вступило в «золотой период» развития. Они подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам президента Киргизии, визит лидера Китая в страну будет знаменательной вехой в истории киргизско-китайских отношений. Садыр Жапаров назвал Китай основным торговым и инвестиционным партнером и заверил, что Киргизия продолжит вносить вклад в реализацию совместных проектов в рамках инициативы «Один пояс— один путь».

«Подписываемый сегодня Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве создает крепкую основу для дальнейшего высококачественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства»,— подчеркнул господин Жапаров (цитата по «Интерфаксу»).

В столице Киргизии 30 августа стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к ее 25-летнему юбилею. Форум соберет глав государств и правительств десяти стран—членов ШОС, руководителей 15 государств, имеющих статус партнеров по диалогу ШОС, а также лидеров еще ряда стран, приглашенных на форум его организаторами. Ожидается, что в Бишкеке будет подписано более 20 документов.

Подробности — в материале «Ъ» «ШОС с большим плюсом».