Замглавы Музеев Кремля допустил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта
Князь Дмитрий Донской, скорее всего, страдал от стенокардии, заявил замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. По его словам, причиной смерти князя мог быть инфаркт.
Как уточнил господин Баталов, в летописи не упоминается, от чего умер Донской. «По тому, как растесан саркофаг, можно судить о том, что к этому возрасту он был достаточно крупным человеком. Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом, что не мудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел»,— сказал замглавы Музеев Кремля в интервью ТАСС.
Дмитрий Донской был князем Московским в 1359–1389 годах. За время его правления Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель. Умер 19 мая 1389 года. Был погребен в Архангельском соборе Кремля в Москве. Мощи князя Дмитрия Донского извлекли во время реставрационных работ в Архангельском соборе в июле. Частицы мощей святого планируют отправить в зону СВО.
В августе 2026 года Президент Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля, где ему представили мощи Дмитрия Донского, извлеченные в июле во время реставрационных работ из-за проседания плит пола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсуждал с Президентом планы по поводу мощей, которые были обретены чудесным образом.
В РПЦ заявили о планах передать части мощей Дмитрия Донского в другие храмы и отправить их в зону СВО. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что вопрос сохранности мощей вторичен, а первично то, что православные военнослужащие смогут прикоснуться к святым мощам. Частицу мощей князя планируется пронести на Общемосковском крестном ходе, который состоится 6 сентября 2026 года, и возглавит его Патриарх Кирилл.