Спрос на осенний отдых в России рухнул на 20%

Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь—октябрь 2026 года сократилось на 12,1% год к году, подсчитали в Travelline. В туроператоре «Алеан» зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре—ноябре на 20% год к году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осень с 9,5% до 6%. В Travelata.ru отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок.

Охлаждение спроса внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона, когда участники туристического рынка фиксировали падение продаж на 5–6%. Этот спад был продиктован плохими результатами Крыма и Сочи из-за логистических ограничений, перебоев с топливом и электричеством. На осенний сезон сохраняется влияние тех же факторов, замечают в «Алеане». Интерес к поездкам в Крым в сентябре—ноябре, по данным компании, сократился на 58% год к году. Краснодарский край потерял треть продаж.

Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями, предполагают в «Алеане». Согласно оценке «Островка», совокупный объем бронирований размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. В «Слетать.ру» заметили рост продаж туров с 5% за год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристов потянуло к границам».