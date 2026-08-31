Спрос на осенний отдых в России рухнул на 20%
Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь—октябрь 2026 года сократилось на 12,1% год к году, подсчитали в Travelline. В туроператоре «Алеан» зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре—ноябре на 20% год к году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осень с 9,5% до 6%. В Travelata.ru отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок.
Охлаждение спроса внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона, когда участники туристического рынка фиксировали падение продаж на 5–6%. Этот спад был продиктован плохими результатами Крыма и Сочи из-за логистических ограничений, перебоев с топливом и электричеством. На осенний сезон сохраняется влияние тех же факторов, замечают в «Алеане». Интерес к поездкам в Крым в сентябре—ноябре, по данным компании, сократился на 58% год к году. Краснодарский край потерял треть продаж.
Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями, предполагают в «Алеане». Согласно оценке «Островка», совокупный объем бронирований размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. В «Слетать.ру» заметили рост продаж туров с 5% за год.
Подробнее — в материале «Ъ» «Туристов потянуло к границам».
Снижение спроса на внутренний туризм в России наблюдалось и в летний сезон 2026 года, когда объем бронирований отелей в целом по стране упал на 12%. Уже в начале года Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксировала сокращение спроса на 3% за январь-май, а у некоторых туроператоров падение достигало 20-30%. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин связывал это с переходом россиян к сберегательной модели поведения, отмечая снижение во многих потребительских секторах. Этот спад коснулся и популярных направлений: летом 2026 года продажи туров в Сочи снизились на 10-20%, а в Крым, по данным АТОР, пришлось лишь около 6% всех туров по России.
Основными причинами снижения спроса на внутренние направления летом 2026 года стали перебои с авиасообщением и топливом, а также погодные катаклизмы. Например, в июне спрос на Крым упал на 50% к маю из-за проблем с поставками топлива, электричества и железнодорожным сообщением, а также ограничениями движения на Крымском мосту. Нестабильная работа аэропорта Сочи также привела к потере туристов. Также туроператоры признавались, что не успевали формировать альтернативные предложения, и зачастую туристам приходилось менять место отдыха несколько раз.
В июне 2026 года количество бронирований отелей в России сократилось на 16% в годовом измерении, при этом средняя цена на размещение снизилась на 1%. В Краснодарском крае, одном из ключевых направлений, снижение числа бронирований составило 24%, а процент отказов от бронирований вырос до 45% по сравнению с 30% в 2025 году. Кроме того, к осени 2026 года эксперты ожидали дальнейшего снижения спроса.