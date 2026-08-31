Туристов потянуло к границам

Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12,1–20% в годовом выражении. Это связано с падением спроса на отдых на курортах Черного моря и логистическими трудностями. Увеличивается и конкуренция с зарубежными направлениями. Количество проданных заграничных туров выросло на 5–7%, при этом заметнее всего выросла популярность курортов Занзибара и Маврикия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь—октябрь 2026 года сократилось на 12,1% год к году, подсчитали в Travelline. В туроператоре «Алеан» зафиксировали падение спроса на внутренние направления в сентябре—ноябре на 20% год к году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осень с 9,5% до 6%. В Travelata.ru отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок.

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Охлаждение спроса внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона, когда участники туристического рынка фиксировали падение продаж на 5–6%. Этот спад был продиктован плохими результатами Крыма и Сочи из-за логистических ограничений, перебоев с топливом и электричеством (см. “Ъ” от 25 августа). На осенний сезон сохраняется влияние тех же факторов, замечают в «Алеане». Интерес к поездкам в Крым в сентябре—ноябре, по данным компании, сократился на 58% год к году. Краснодарский край потерял треть продаж. На рынок региона повлияло, в частности, падение продаж Геленджика после атак БПЛА на микрорайон Голубая бухта. Одновременно на 5% вырос спрос на осеннее размещение в Подмосковье, говорят в «Алеане».

Падение спроса на осенние поездки по России прослеживается, несмотря на отсутствие выраженного роста цен. Согласно оценке Travelline, средняя стоимость ночи в отелях на сентябрь—октябрь 2026 года сейчас составляет 10,1 тыс. руб. Год к году значение выросло только на 1,4%. В OneTwoTrip зафиксировали увеличение на 3,3%, до 9,4 тыс. руб. за ночь. Средний чек при покупке осеннего тура по стране, по данным «Слетать.ру», опустился за год на 8%, составив 92,5 тыс. руб.

Фактором снижения интереса к отдыху в России могла стать растущая конкуренция с зарубежными направлениями, предполагают в «Алеане». Согласно оценке «Островка», совокупный объем бронирований размещения за границей на осень увеличился за год на 7%. В «Слетать.ру» заметили рост продаж туров с 5% за год.

Для организованного рынка ключевым осенним направлением традиционно выступает Турция. На страну, по подсчетам Travelata.ru, пришлось 54,1% всех продаж на сентябрь—октябрь. Показатель фактически сопоставим со значением прошлого года, когда в Турцию было продано 53,9% туров. Доля Египта в структуре спроса на осень увеличилась с 15,4% до 17,6%. В Anex предполагают, что популярность страны могла вырасти за счет развития программ в Эль-Аламейн.

Драйвером зарубежных продаж могло стать восстановление интереса туристов к поездкам в ОАЭ. После весенне-летного спада, продиктованного активизацией военных действий в регионе, направление вернулось в топ-5 наиболее востребованных, следует из материалов Travelata.ru. Хотя осенью 2025 года доля направления в продажах была выше — 7,9%.

В Anex считают, что спрос стимулирует развитие новых направлений. Наибольший рост продаж в компании зафиксировали у Танзании за счет туров на Занзибар в рамках блочной полетной программы. Прямые перелеты в страну из России возобновились в июле этого года после пятилетнего перерыва. В «Слетать.ру» Танзанию и Маврикий называют самыми растущими осенними направлениями. Спрос на них увеличился на 350% и 300% за год соответственно. Выраженный рост продаж в годовом выражении сохраняют развивающиеся на российском туристическом рынке азиатские курортные направления — Китай, Вьетнам и Индонезия. В Fun & Sun говорят об увеличении интереса к Вьетнаму, обусловленного диверсификацией продукта: расширилась полетная программа, началось развитие курортов Дананг и Фукуок.

Рост цен на зарубежные поездки пока сдержанный. Согласно Travelata.ru, средняя стоимость проданного тура в Турцию на осень составила 256,5 тыс. руб., увеличившись год к году только на 2,9%. Для Египта значение прибавило 8,2%, до 239,1 тыс. руб. Для зарубежных направлений в целом средний чек на организованный тур осенью, по данным Onlinetours, составил 244,7 тыс. руб. Средняя стоимость суточной брони в зарубежных средствах за год сократилась на 2%, до 8,4 тыс. руб., говорят в «Островке».

Александра Мерцалова