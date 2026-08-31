Утвержден новый межгосударственный ГОСТ на средства индивидуальной мобильности

Росстандарт опубликовал новый ГОСТ 35391-2026 с правилами испытаний и эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Среди требований документа — ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое торможение в «медленных» зонах, установка фар и фонарей, взаимодействие средств индивидуальной мобильности (СИМ) с ЭРА-ГЛОНАСС. Разработанный ФГУП НАМИ документ начнет действовать с 1 октября 2027 года и придет на смену ГОСТ Р 70514.

Новый ГОСТ по аналогии со старым ориентирован на изготовителей и импортеров транспортных средств, но имеет статус межгосударственного, а значит, будет применяться уже на территории всех стран ЕАЭС, пояснил “Ъ” директор по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев. Положения межгосударственного стандарта в целом повторяют нормы российского, поясняет он, при этом внесен ряд изменений в связи со спецификой государств—членов ЕАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электросамокаты всех стран, объединяйтесь».