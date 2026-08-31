В ЯНАО на острове Белый восстановили маяк 1936 года

На острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершено восстановление исторического маяка, строительство которого длилось более года, сообщили в правительстве региона. Конструкция представляет собой точную копию сооружения 1936 года: деревянная башня высотой 29 м из 14 ярусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Центр освоения Арктики» / правительство ЯНАО Фото: «Центр освоения Арктики» / правительство ЯНАО

Решение о реконструкции принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в 2025 году. Изначально деревянная постройка обветшала и разрушилась. В 2021 году специалисты проекта «Маяки России», Русского географического общества и Российского центра освоения Арктики провели обмеры и фотофиксацию остатков, по результатам которых был разработан проект новой башни. Строительные работы стартовали в июне 2025 года.

Материалы для возведения маяка производили и собирали в Архангельске. За четыре месяца 2025 года было построено пять ярусов высотой 20 м, а оставшиеся девять ярусов завершили в текущем году. При работе использовали традиционные материалы — древесину и металлические крепления, соответствующие тем, что использовались в 1930-е годы. «Мы не могли позволить ему исчезнуть. Восстановить этот маяк — значит сохранить память о героическом прошлом, о мужестве людей, которые в суровых арктических условиях обеспечивали работу Северного морского пути»,— сказал директор НП «Российский центр освоения Арктики» Андрей Умников.

Объект является одним из первых навигационных знаков на Северном морском пути и включен в общероссийский реестр «Маяки России». Историческая значимость объекта связана и с трагическим событием 12 августа 1944 года, когда в 60 милях от острова немецкая подводная лодка атаковала конвой БД-5, в результате чего погибли 376 советских военнослужащих и гражданских лиц.

Проект реализован в рамках регионального направления «Карские экспедиции» при поддержке правительства Ямала и Газпромбанка. На маяке установлены безопасные лестницы с перилами, а вопрос монтажа светового оборудования находится на стадии проработки.

Ирина Пичурина