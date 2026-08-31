Авторы смогут запретить использование контента для обучения ИИ через единую базу

Правообладатели смогут самостоятельно ограничить возможность использования своих произведений для обучения нейросетей. Такой запрет автор должен будет опубликовать на своем сайте или на едином портале организации по управлению правами (ОКУП). Это следует из текста поправок (есть у “Ъ”) к ФЗ «О поддержке развития искусственного интеллекта в РФ», разработанных рабочей группой при Совете по кодификации при президенте от 23 августа. Ранее предлагалось размещать уведомление о запрете на самом произведении, связанном с ним ресурсе либо на специальном сайте уполномоченного ведомства.

Два собеседника “Ъ” в крупных медиахолдингах предполагают, что указанным ОКУПом станет Российское авторское общество (РАО): «Не исключено, что в будущем организация также станет одним из посредников при взимании платежей с разработчиков моделей искусственного интеллекта».

Подробнее — в материале «Ъ» «Информация ограниченного доступа».