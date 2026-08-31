Авторы смогут запретить использование контента для обучения ИИ через единую базу
Правообладатели смогут самостоятельно ограничить возможность использования своих произведений для обучения нейросетей. Такой запрет автор должен будет опубликовать на своем сайте или на едином портале организации по управлению правами (ОКУП). Это следует из текста поправок (есть у “Ъ”) к ФЗ «О поддержке развития искусственного интеллекта в РФ», разработанных рабочей группой при Совете по кодификации при президенте от 23 августа. Ранее предлагалось размещать уведомление о запрете на самом произведении, связанном с ним ресурсе либо на специальном сайте уполномоченного ведомства.
Два собеседника “Ъ” в крупных медиахолдингах предполагают, что указанным ОКУПом станет Российское авторское общество (РАО): «Не исключено, что в будущем организация также станет одним из посредников при взимании платежей с разработчиков моделей искусственного интеллекта».
Подробнее — в материале «Ъ» «Информация ограниченного доступа».
18 августа 2026 года "Ведомости" сообщили о разработке законопроекта, по которому правительство должно определить сумму однократной компенсации за обучение ИИ на оригинальном контенте, а правообладатели смогут публично запретить обучение нейросетей на своих произведениях, указывая это на объекте, его сайте или специальном ресурсе уполномоченного ведомства. Ранее, 7 июля 2026 года, Госдума приняла в третьем чтении закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который закрепляет базовые термины и принципы регулирования, но не включает прямого разрешения на обучение ИИ на всех открытых данных.
5 августа 2026 года при правительстве была создана рабочая группа «Медиаиндустрия и авторское право» для обеспечения сбалансированных правовых условий для отечественных моделей ИИ с учетом интересов СМИ и обладателей интеллектуальной собственности. За два года до этого, в июле 2024 года, группа писателей подала коллективный иск против Anthropic, обвинив компанию в нарушении авторских прав из-за использования их произведений для обучения ИИ, и в июле 2026 года Anthropic выплатила $1,5 млрд компенсации по мировому соглашению.