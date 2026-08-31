Более 150 камер видеонаблюдения установят на обновленной набережной Ижевска

154 камеры видеонаблюдения появятся на северо-восточной части набережной Ижевска после реконструкции. Семь из них — с биометрией и возможностью распознавать лица на расстоянии более 1 км, заявил директор подрядной строительной компании «Рогос» Роман Горулев во время рабочей поездки врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для оперативного реагирования в нескольких точках размещены тревожные кнопки, сигнал с которых в режиме реального времени поступает в систему “Безопасный город”. Это обеспечит круглосуточный мониторинг и защиту посетителей на всей территории»,— цитирует его слова пресс-служба главы и правительства республики.

Строительство объекта находится на финальной стадии: монтируются беседки и скамейки, устанавливаются опоры освещения и системы архитектурной подсветки деревьев, укладываются брусчатка и деревянные настилы на пешеходных дорожках. В частности, смонтирована композиция «Ижкар» с использованием фирменного шрифта Ижевска, в ближайшее время появятся бетонная стела «1760» высотой 1,2 м и фигура крокодила по мотивам сказки «Краденое солнце». Предусмотрены фудкорт, игровые зоны, сцены.

Напомним, открытие участка запланировано на сентябрь. Всего в ходе реконструкции на участке планировалось высадить почти 200 новых деревьев, 642 кустарника и три цветника на площади 60 тыс. кв. м.

Контракт на реконструкцию объекта за 1,3 млрд руб. заключили с местной строительной компанией «Рогос» в июле 2024 года. Срок исполнения по нему — 16 октября 2026 года.

В ближайшие годы планируется начать реконструкцию центральной части набережной от эспланады до проезда Дерябина. В июне 2026 года был заключен контракт с компанией «Удмуртгазпроект» за 30 млн руб. на разработку проектной документации первого этапа обновления. Ее должны завершить до конца 2027 года.

Напомним, эскизный проект первого этапа реконструкции центральной набережной Ижевского пруда представили в июле. Он охватывает участок от плотины до монумента Дружбы народов, включая территорию за бывшим пивоваренным заводом Бодалева. Здесь планируют закрыть сквозной автомобильный проезд, расширить пешеходные зоны и озеленить пространство злаками на склонах. Участники обсуждения предложили усилить историческую составляющую проекта, дополнив его классическими архитектурными элементами.

Подробнее об этом читайте в материале «Общественность захотела большей историчности».