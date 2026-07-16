Общественность захотела большей историчности

В столице Удмуртии представили эскизный проект первого этапа реконструкции набережной Ижевского пруда. Он охватывает участок от плотины до монумента Дружбы народов, включая территорию за бывшим пивоваренным заводом Бодалева. Здесь планируют закрыть сквозной автомобильный проезд, расширить пешеходные зоны и озеленить пространство злаками на склонах. Участники обсуждения предложили усилить историческую составляющую проекта, дополнив его классическими архитектурными элементами.

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Презентация эскизного проекта первого этапа реконструкции набережной имени зодчего Дудина прошла 14 июля в библиотеке имени Некрасова. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями пришли около 40 человек, регистрация на событие была открытой.

Во время презентации заместитель главы администрации Ижевска по благоустройству Андрей Фомичев пояснил, что проектно-сметная документация будет готова к апрелю 2027 года, а строительство запланировано на 2028 год — при условии получения финансирования из федерального бюджета. Даже ориентировочную стоимость работ не называют. «Ижевская набережная – это одно из ключевых общественных пространств города. Историческое значение – это плотина, пруд, начало завода, начало всего города. Также набережная обладает культурным, рекреационным и туристическим потенциалом»,— подчеркнул господин Фомичев.

Разработчиком эскизного проекта выступила компания «Удмуртгипроводхоз». Ключевая идея — сохранить историческую ось, связывающую центр города с акваторией Ижевского пруда. В основе концепции лежат результаты социологических исследований 2024 года, проведенных Центром территориального развития Удмуртии при содействии администрации города. Опросы показали, что большинство жителей используют набережную для прогулок и отдыха, а главными проблемами называют отсутствие общественных туалетов, устаревшее благоустройство и нехватку навесов от непогоды.

Проектом предусмотрено закрытие сквозного автомобильного проезда на участке от ресторана «Санапиро» до второй очереди благоустройства. Вместо него организуют пешеходную зону, но с возможностью проезда спецтранспорта. На улице Милиционной планируется расширение проезжей части для стоянки туристических автобусов. Парковочные места переносятся на приобъектные территории — у гостиничного комплекса «Панорама», ресторана «Санапиро» и бывшего пивзавода Бодалева.

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Дополнительные пешеходные дорожки появятся на нескольких уровнях склона. Они будут связаны с эспланадой и выведены к ранее не благоустроенным участкам за рестораном. Появятся площадки отдыха с шезлонгами и качелями, детские игровые зоны, зона фудкорта с навесами и регулируемым размещением фудтраков. Событийная площадка у эспланады станет больше и будет использоваться круглый год — для концертов, ледовых городков и конкурсов фигур.

Липы вдоль эспланады сохранят полностью. Озеленение, по словам представителя команды разработчиков, можно разделить на несколько направлений: фоновое вдоль основных маршрутов, яркие цветники, злаки на склонах и живые прямоугольные изгороди для разделения потоков пешеходов и велосипедистов. Велодорожка шириной 2,5 м пройдет вдоль всей набережной, не пересекаясь с прогулочными маршрутами. На территории появятся три модульных общественных туалета — в начале, середине и конце участка.

Особое внимание уделили доступности для маломобильных граждан. Спуск с улицы Милиционной к набережной решен с помощью пандусов нормативного уклона. На пересечении основных пешеходных путей планируется установить памятник первому архитектору Ижевска Семену Дудину, а вдоль симметричных аллей — информационные стенды с историческими материалами.

В ходе обсуждения жители высказали ряд замечаний. «С 1988 года набережная носит громкое звучное название, это нужно как-то отразить в архитектурных элементах, а не только в памятнике. <…> Какие-то классические элементы в декоре должны быть, аркада или что-то такое. Они должны напоминать, что это город классицизма, это наш ведущий стиль,— поделился мнением историк и заслуженный деятель искусств Удмуртии Евгений Шумилов. — Поскольку здесь есть исторические памятники, объекты культурного наследия, почему-то нет никакой реакции на то, что пивзавод Бодалева имел шестиэтажную высокую башню. Это солодовая башня, она носит романтический средневековый рыцарский облик. Оставлять лишь трехэтажное здание с прямоугольными проемами означает губить всю эту романтику».

В ответ представитель проекта отметил, что общался с проектировщиками, которые занимаются реконструкцией здания. «Я видел в проекте эту шестиэтажную башню, ее будут восстанавливать. У нас нет (в задании.— “Ъ-Удмуртия”) территории пивзавода Бодалева, мы не располагаем их решениями и не можем пока что их обличить»,— подчеркнул он.

Напомним, бывший пивзавод Бодалева, являющийся объектом культурного наследия, был выкуплен ижевской компанией «Нерудстройторг» в 2023 году за 51,7 млн руб. В апреле 2024 года сообщалось, что в здании после реставрации планируется разместить многофункциональное общественное пространство.

Искусствовед Шумилов положительно отозвался о проекте в целом, подчеркнув, что набережная будет рассматриваться как «действительно прогулочная зона».

Анна, участница встречи, предложила скруглить газоны и освежить цвет подпорных стенок, которые, по ее мнению, плохо сочетаются с окружающей застройкой: «Когда они были беленые, даже облупившиеся, смотрелись легче и свежее». Представитель разработчика проекта ответил, что капитальная реконструкция склона не входит в техзадание, но предложение рассмотрят. Гость встречи, присутствовавший на летнем фестивале, попросил предусмотреть дополнительные сиденья на склонах перед сценой для зрителей — сейчас там запланированы только газоны и многолетние растения. Разработчики пообещали рассмотреть возможность установки скамеек вдоль подпорных стен.

Анастасия Карманова, член Общественной палаты Удмуртии, уточнила, сохранится ли возможность проводить массовые забеги на набережной. Ее слова подтвердили: так как проезд для спецтранспорта останется, ширина дороги не уменьшится и можно будет проводить соревнования и мероприятия по бегу.

Масштабная реконструкция участка набережной от плотины до монумента Дружбы народов завершилась в 2010 году. Тогда работы обошлись в 1 млрд руб. Впоследствии шли разговоры о возможности провести реконструкцию следующего участка от монумента Дружбы народов до речки Подборенки и далее до городского пляжа, однако финансирование на эти работы найти не удалось.

Благоустройство набережной продолжилось только через 12 лет — в 2024 году. К реконструкции приступили на территории от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки. Этот этап должен завершиться к 31 августа 2026 года. Все работы в этой части набережной оценили в 3 млрд руб. на три года. Здесь обустроят пешеходные и велодорожки, установят малые архитектурные формы, проведут благоустройство и озеленение территории.

Проект реконструкции набережной от плотины до эспланады к апрелю 2027 года должна разработать компания «Удмуртгазпроект». Согласно техзаданию, эскизный проект, в частности, должен содержать план озеленения, схему расстановки малых архитектурных форм, анализ транспортных, велосипедных и пешеходных маршрутов, схему размещения не менее 10 ларьков и др.

Карина Пырина