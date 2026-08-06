186 деревьев высадят на набережной Ижевска в ходе реконструкции

На набережной Ижевского пруда в ходе реконструкции планируют высадить 186 новых деревьев, 642 кустарника и три цветника на 60 тыс. кв. м. Уложено уже более двух гектаров рулонного газона, сообщает администрация столицы Удмуртии. Готовность проекта составляет около 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Все здоровые старые деревья мы сохранили. Ради нескольких красивых ив, которые растут здесь не одно десятилетие, даже изменили проект — перенесли конструкции родника и амфитеатра, чтобы не нарушать естественный облик набережной и сохранить её живую историю»,— цитируют в муниципалитете и. о. зампредседателя правительства республики Игоря Асабина.

На обновленной территории посадят рябину, липу, клен, ясень, иву и черемуху. Помимо этого на территории появится несколько арт-объектов: большой крокодил по мотивам сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце», а также текстовые конструкции — «Ижкар» и «1760». По вечерам деревья, пешеходные зоны и арт-объекты будут подсвечены.

Открытие набережной запланировано на сентябрь 2026 года.

Напомним, в сентябре 2025 года стало известно о выделении Удмуртии дополнительных 200 млн руб. из бюджета РФ на реконструкцию участка набережной от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки. Всего на обновление территории планировалось потратить 3 млрд руб. в течение трех лет. В июне 2024 года были объявлены торги на выполнение работ по реконструкции участка за 871 млн руб. Подрядчиком стала местная производственно-строительная компания «Рогос».

Подробнее о проекте реконструкции набережной Ижевского пруда читайте в материале «Общественность захотела большей историчности».