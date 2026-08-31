Дилеры отмечают рост спроса на автомобили ушедших из России брендов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В мае 2026 года продажи автомобилей Mazda, ввозимых по альтернативным схемам, выросли в 6,5 раза, а Toyota — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом 70% альтернативного импорта приходится на машины китайской сборки, но напрямую из КНР ввозится чуть более трети, а основная часть поступает транзитом через Киргизию.

На долю Киргизии приходится 40% поставок, и лишь пятая часть этих машин имеет мощность менее 160 л. с. Из-за высокого утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 л. с. многие покупатели предпочитают модели, попадающие под льготный утилизационный сбор, например, двухлитровую Mazda CX-5. По итогам марта 2026 года параллельный импорт достиг 16%, что является высоким показателем. В топе спроса оказались Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi и BMW, а также не представленный официально в России китайский премиум.

Продажи новых автомобилей премиальных немецких марок также значительно выросли в первом квартале 2026 года: спрос на Audi увеличился в шесть раз, а на BMW и Mercedes-Benz — почти вдвое. Большая часть немецких премиальных автомобилей, ввозимых в Россию, собрана в Китае, причём некоторые версии созданы специально для китайского рынка. Например, BMW третьей серии, произведенные в ФРГ и Китае, представляют собой два разных автомобиля.