Дилеры отмечают рост спроса на автомобили ушедших из России брендов
Рост спроса на новые легковые автомобили ушедших из России брендов фиксируется в дилерских центрах, в особенности по маркам Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi, рассказали “Ъ” опрошенные участники отрасли. Поставки таких машин в основном ведутся из КНР, говорят собеседники “Ъ”. К повышению спроса привели усталость от ограниченного ассортимента российского авторынка, укрепление рубля, а также дисконт из-за избыточных складских запасов в Китае.
Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов поясняет, что Китай одновременно выступает и производственным центром для глобальных автоконцернов, и основным источником автомобилей для российского альтернативного импорта. Около 66% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в России за семь месяцев, собраны в Китае, добавляет гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. Через Киргизию и Казахстан идет перераспределение европейского стока, продолжает топ-менеджер, из ОАЭ везут американский премиум (Cadillac, Chevrolet) и редкие комплектации.
Подробнее — в материале «Ъ» «Параллельный заезд из Китая».
В мае 2026 года продажи автомобилей Mazda, ввозимых по альтернативным схемам, выросли в 6,5 раза, а Toyota — в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом 70% альтернативного импорта приходится на машины китайской сборки, но напрямую из КНР ввозится чуть более трети, а основная часть поступает транзитом через Киргизию.
На долю Киргизии приходится 40% поставок, и лишь пятая часть этих машин имеет мощность менее 160 л. с. Из-за высокого утилизационного сбора на автомобили мощностью свыше 160 л. с. многие покупатели предпочитают модели, попадающие под льготный утилизационный сбор, например, двухлитровую Mazda CX-5. По итогам марта 2026 года параллельный импорт достиг 16%, что является высоким показателем. В топе спроса оказались Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi и BMW, а также не представленный официально в России китайский премиум.
Продажи новых автомобилей премиальных немецких марок также значительно выросли в первом квартале 2026 года: спрос на Audi увеличился в шесть раз, а на BMW и Mercedes-Benz — почти вдвое. Большая часть немецких премиальных автомобилей, ввозимых в Россию, собрана в Китае, причём некоторые версии созданы специально для китайского рынка. Например, BMW третьей серии, произведенные в ФРГ и Китае, представляют собой два разных автомобиля.