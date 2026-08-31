Минтранс предлагает усилить контроль за происшествиями при проведении авиаработ

Минтранс планирует расширить перечень индикаторов риска в гражданской авиации, включив четыре новых фактора опасности, следует из проекта поправок, с которыми ознакомился “Ъ”. После определенного количества случаев выявления фактов реализации соответствующих рисков компанию может внепланово проверить Ространснадзор. Два из четырех новых индикаторов риска коснутся компаний, выполняющих авиационные работы. Это полеты в интересах сельского хозяйства, строительства, экологического мониторинга, аэрофотосъемки и так далее.

Так, индикаторами риска будут считаться «выявление одного и более факторов опасности» в части расширения парка воздушных судов, дополнения разрешенных видов работ, а также риски, предусмотренные системами управления безопасностью полетов компаний. В проекте конкретные сценарии не расписаны, но в пояснительной записке указано, что речь идет о факторах, «которые сами по себе не являются нарушениями, но могут свидетельствовать о несоответствии требованиям Федеральных авиационных правил».

В качестве аргументации Минтранс привел статистику Межгосударственного авиационного комитета, согласно которой значительная часть авиапроисшествий с погибшими связана с человеческим фактором. За 2025 год в сегменте авиаработ произошли две катастрофы, в которых погибли шесть человек, и три аварии, где двое получили травмы. В первом полугодии 2026 года при авиаработах произошло уже 9 событий: 2 катастрофы (погибли 4 человека) и 7 аварий (24 пострадавших). Это свидетельствует о системном ухудшении показателей аварийности в сегменте авиационных работ, уверены в Минтрансе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиаработы под надзором».