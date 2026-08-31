Авиаработы под надзором

Два из четырех новых индикаторов риска коснутся компаний, выполняющих авиационные работы. Это полеты в интересах сельского хозяйства, строительства, экологического мониторинга, аэрофотосъемки и так далее.

Так, индикаторами риска будут считаться «выявление одного и более факторов опасности» в части расширения парка воздушных судов», дополнения разрешенных видов работ, а также риски, предусмотренные системами управления безопасностью полетов компаний. В проекте конкретные сценарии не расписаны, но в пояснительной записке указано, что речь идет о факторах, «которые сами по себе не являются нарушениями, но могут свидетельствовать о несоответствии требованиям Федеральных авиационных правил».

В качестве аргументации Минтранс привел статистику Межгосударственного авиационного комитета, согласно которой значительная часть авиапроисшествий с погибшими связана с человеческим фактором. За 2025 год в сегменте авиаработ произошли две катастрофы, в которых погибли шесть человек, и три аварии, где двое получили травмы. В первом полугодии 2026 года при авиаработах произошло уже 9 событий: 2 катастрофы (погибли 4 человека) и 7 аварий (24 пострадавших). Это свидетельствует о системном ухудшении показателей аварийности в сегменте авиационных работ, уверены в Минтрансе.

Трое собеседников “Ъ” на рынке авиаработ полагают, что при отсутствии конкретных сценариев, «не являющихся нарушением», поводом для внеплановой проверки может стать любое рядовое событие. Исполнительный директор Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш говорит, что рынок готов к любым проверкам: «Но в этом вопросе важен баланс их количества и качества». При избыточном давлении контролирующих мероприятий может осложниться и без того трудный поиск летного состава. «Найти хорошего пилота сегодня крайне сложно, и важно не перекрутить гайки»,— замечает господин Цыганаш, допуская, что пункты о контроле за авиаработами могут потребовать дополнительного изучения и уточнения.

Айгуль Абдуллина