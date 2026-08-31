Минтранс хочет усилить контроль за повреждениями самолетов на аэродроме

В связи с ростом числа повреждений самолетов в аэропортах и столкновений с птицами Минтранс намерен включить эти угрозы в индикаторы риска. При достижении определенного количества инцидентов из этого перечня компании ждет проверка Ространснадзора.

В первом предлагаемом пункте речь идет о выявлении за 60 дней 3 и более повреждений самолета из-за столкновений с птицами и другими животными. Учитываться будут повреждения, полученные воздушным судном (ВС) на аэродроме: от разбега при взлете и набора высоты до захода на посадку и пробега после нее. Предложение, как указано в пояснении, вызвано двойным ростом числа сообщений о столкновениях ВС с птицами: с 941 в 2022 году до 1848 в 2025-м. «Непринятие мер реагирования приведет уже не к угрозе, а к причинению вреда охраняемым законом ценностям»,— заявили в Минтрансе.

Второй пункт изменений касается роста повреждений самолетов на земле. Теперь индикаторами риска будут считаться 2 и более повреждения ВС за 180 дней, произошедших по вине операторов аэродромов, компаний, отвечающих за наземное, техническое и аэронавигационное обслуживание, или самих перевозчиков. «Абсолютный показатель учета повреждений ВС на аэродромах указывает на рост количества авиационных событий, связанных с действиями оператора аэродрома и лиц, осуществляющих наземное обслуживание»,— указали в Минтрансе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Риски берут под крыло».