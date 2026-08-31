Риски берут под крыло

В связи с ростом числа повреждений самолетов в аэропортах и столкновений с птицами Минтранс намерен включить эти угрозы в индикаторы риска. При достижении определенного количества инцидентов из этого перечня компании ждет проверка Ространснадзора. Перевозчики упрекают аэропорты в экономии на борьбе с птицами и деградации техники и компетенций. В аэропортах ухудшение орнитологической обстановки объясняют приближением жилой застройки, а повреждения на земле связывают с участившимися за пять лет ремонтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Минтранс планирует расширить перечень индикаторов риска в гражданской авиации, включив четыре новых фактора опасности, следует из проекта поправок, с которыми ознакомился “Ъ”. После определенного количества случаев выявления фактов реализации соответствующих рисков компанию может внепланово проверить Ространснадзор. Два фактора касаются аэропортовой деятельности — орнитологической безопасности и повреждений самолетов на земле во время обслуживания, два — авиационных работ (см. справку).

Действующий сейчас приказ содержит восемь пунктов с индикаторами риска. Например, поводом для внеплановой проверки может послужить выявление 3 и более авиационных инцидентов за 90 дней, отмена или перенос более чем на 6 часов 5 рейсов за 3 месяца из-за неисправности самолета или отказа авиатехники.

Как уточнили “Ъ” в Минтрансе, источниками информации при учете индикаторов риска считаются данные Росавиации, дежурно-диспетчерских служб и результаты мониторинга открытых источников. «При срабатывании индикатора риска надзорный орган проводит оценку ситуации и вправе принять решение о проведении контрольного мероприятия, в частности внеплановой проверки»,— добавили там.

В первом предлагаемом пункте речь идет о выявлении за 60 дней 3 и более повреждений самолета из-за столкновений с птицами и другими животными.

Учитываться будут повреждения, полученные воздушным судном (ВС) на аэродроме: от разбега при взлете и набора высоты до захода на посадку и пробега после нее. Предложение, как указано в пояснении, вызвано двойным ростом числа сообщений о столкновениях ВС с птицами: с 941 в 2022 году до 1848 в 2025-м. «Непринятие мер реагирования приведет уже не к угрозе, а к причинению вреда охраняемым законом ценностям»,— заявили в Минтрансе.

По данным Росавиации, за пять месяцев 2026 года зафиксировано 458 сообщений о столкновении ВС с птицами и животными, информации за летний период, когда ситуация обычно усугубляется, пока нет. Источники “Ъ” в авиакомпаниях говорят, что орнитологическая обстановка ухудшается из-за неэффективности аэропортовых служб, оборудования и нехватки необходимого штата сотрудников. В этой связи собеседники “Ъ” в авиакомпаниях в основном рассматривают дополнительные проверки для них как избыточные, считая птиц исключительной ответственностью аэропортов.

По мнению источников “Ъ” в аэропортах, к проверкам должны быть привлечены в первую очередь муниципальные власти. По их словам, орнитологическая опасность ежегодно растет из-за приближения жилой застройки к аэродромным зонам — в частности, птиц привлекают мусорные контейнеры. Кроме того, в этом году, по версии собеседников “Ъ”, статистику ухудшило снижение предельной высоты полета в районе московских аэропортов (см. “Ъ” от 22 июля).

В Минтрансе отметили, что разовый факт столкновения ВС с птицей или стаей птиц не будет автоматическим доказательством вины оператора аэродрома или авиакомпании. «Но систематичность таких событий служит индикатором риска, который указывает на высокую вероятность наличия системных нарушений»,— подчеркнули “Ъ” в министерстве. Устанавливать причинно-следственные связи Ространснадзор будет прежде всего на стороне аэропорта, следует из ответа Минтранса. «Будет проверяться, выполнял ли оператор все установленные процедуры — от работы отпугивающих средств и контроля приаэродромной территории до соблюдения регламентов обслуживания техники»,— указали в министерстве.

Вопросы орнитологической безопасности полностью находятся в зоне ответственности аэропортов, полагает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Аргументы о приближении застройки к аэродромам он находит несостоятельными, поскольку международная практика не подтверждает абсолютной корреляции между угрозой птиц и близостью домов. «В Европе аэропорты работают вплотную к жилой застройке, самолеты взлетают практически над домами — этот опыт работы с животной опасностью доказывает эффективность при должных усилиях орнитологических служб»,— подчеркивает он. По словам эксперта, 3 потенциальных случая столкновения с птицами за 60 дней — это очень угрожающие показатели и проверку следует начинать уже после второго кейса.

Второй пункт изменений касается роста повреждений самолетов на земле.

Теперь индикаторами риска будут считаться 2 и более повреждения ВС за 180 дней, произошедших по вине операторов аэродромов, компаний, отвечающих за наземное, техническое и аэронавигационное обслуживание, или самих перевозчиков. «Абсолютный показатель учета повреждений ВС на аэродромах указывает на рост количества авиационных событий, связанных с действиями оператора аэродрома и лиц, осуществляющих наземное обслуживание»,— указали в Минтрансе.

В качестве негативного примера министерство приводит только аэропорт Пулково, где в 2023 году произошло два повреждения, в 2025 году — уже девять. Однако, как писал “Ъ”, ухудшение статистики происходит по всей стране (см. “Ъ” от 8 декабря 2025 года).

В аэропортах винят прежде всего работающие у них технические службы, полагая, что на статистику влияет и рост числа прибытий к ним самолетов с той или иной неисправностью: технического обслуживания и ремонтов на аэродромах стало больше, что увеличивает риски повреждений в ходе работ.

В Пулково “Ъ” заявили, что количество инцидентов в аэропорту «не свидетельствует об изменении ситуации при наземном обслуживании». Там подчеркнули, что при участии сотрудников оператора аэропорта в 2025 году произошло три случая, в 2024 году — четыре, что «соответствует допустимому числу инцидентов, согласно руководству по управлению безопасностью полетов ICAO (Международной организации гражданской авиации.— “Ъ”)». Виновных в других повреждениях в Пулково называть не стали и комментировать поправки отказались. В других опрошенных “Ъ” аэропортах и авиакомпаниях воздержались от комментариев.

По словам Романа Гусарова, в 90% случаев наземные повреждения ВС происходят из-за неправильной буксировки, заправки или работы багажных и прочих хендлинговых служб и дальнейшие разбирательства между ними — это взаимоотношения коммерческих субъектов. Но, продолжает эксперт, из-за небольших убытков авиакомпании не идут в суд, чтобы сохранить отношения с аэропортами и тарифы. По его словам, перевозчики сегодня подвержены более усиленному контролю со стороны регуляторов, чем аэропорты, и попытка уравновесить контроль над игроками рынка для более четкого мониторинга безопасности может быть весьма уместна.

Айгуль Абдуллина